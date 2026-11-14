Outlook down, Microsoft ha ripristinato i servizi a livello globale dopo il blackout

Microsoft ha annunciato il completo ripristino dei suoi servizi dopo il blackout globale che ha interessato i clienti di diversi strumenti, come Outlook e Teams. “Abbiamo completato gli interventi volti a risolvere il problema alla base dell’incidente e ripristinato il servizio per i restanti clienti e le regioni ancora interessate”, ha fatto sapere l’azienda tecnologica. L’interruzione ha colpito più di 70 Paesi, causando disagi a tutti i livelli, dalle operazioni aziendali ai servizi governativi fino agli utenti privati. Più di 430 milioni di persone utilizzano i prodotti interessati in tutto il mondo. Secondo quanto riferito da Microsoft ieri, si è trattato di un “problema tecnico” causato da un “upgrade della capacità di rete” e non da un attacco informatico o da un agente di intelligenza artificiale.

Gli utenti avevano segnalato problemi a diversi servizi di Microsoft 365, fra cui Outlook, Teams e l’assistente AI Copilot. I problemi hanno iniziato a manifestarsi intorno a mezzogiorno di giovedì ora degli Stati Uniti. L’interruzione ha interessato amministrazioni pubbliche, tribunali, servizi sanitari, aziende, compagnie aeree e banche in molte parti del mondo. Diverse amministrazioni pubbliche – fra cui quelle di Giappone, Singapore e Australia – hanno riferito che l’episodio, durato diverse ore, ha influito su alcune delle loro operazioni. Il blackout costituisce l’ultimo esempio dei problemi a catena che possono verificarsi quando così tante piattaforme tecnologiche e di comunicazione dipendono dallo stesso fornitore. Anche alcuni legislatori al di fuori degli Stati Uniti hanno sostenuto che l’interruzione evidenzi le conseguenze di un’eccessiva dipendenza dalla tecnologia americana. Il numero totale di persone coinvolte non è chiaro, ma Microsoft a gennaio aveva dichiarato di avere oltre 450 milioni di abbonamenti commerciali a pagamento ai propri servizi 365.