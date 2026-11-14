Manovra, Orsini: "In un momento complicato ci aspettiamo cose"

“Il momento è complicato e in un momento complicato ci si aspetta cose, questa è la verità. Quindi noi abbiamo chiesto di continuare con gli investimenti, perché è fondamentale, abbiamo dimostrato che con l’iperammortamento i nostri, a fronte di 2,5 miliardi dello Stato, hanno fatto richieste per investimenti di 9 miliardi, quindi sta funzionando. Abbiamo chiesto di averlo con un piano industriale che abbia una visione al 2029, proprio perché per fare cose serve un lasso di tempo che sia corretto”. Così il presidente di Confindustria Emauele Orsini, a margine del Forum Piccola industria a Roma. “Abbiamo chiesto di togliere la burocrazia, cosa che stiamo facendo insieme al presidente del Consiglio”, continua ancora Orsini, che definisce “molto franco” il “dialogo nell’incontro che è avvenuto”. “L’altro tema è quello dell’energia”, in particolare confrontando la media europea, di €100 a megawattora, rispetto a quella cinese: “capite che con una componente di concorrenza, fatemela chiamare sleale, verso la Cina, €100 a megawattora comincia a essere complicato tenerli”.

Tra le novità emerse dall’appuntamento, Confindustria convoca le assise generali per il 14 aprile 2027 a Bologna: “Serve un grande momento di riflessione, nazionale ma soprattutto europeo – osserva Orsini – perché abbiamo bisogno di fare una svolta e fare un documento che cercheremo di condividere con più confindustrie europee sulle tematiche più importanti”. In particolare – dice Orsini – su nuove tecnologie, satelliti, umanoidi, intelligenza artificiale, quantum computing “se non mettiamo a terra dei progetti europei, rimarremo zoppi. Noi non vogliamo perdere l’industria di base”. Le assise saranno “una riflessione su questo, sul made in Eu, ovviamente anche sui temi del Paese, come avere una sovranità energetica, perché sovranità energetica vuol dire sicurezza nazionale”. Il 14 aprile a Bologna – conclude Orsini – “poco prima delle elezioni, genereremo un documento da dare a tutte le parti politiche, perché noi ovviamente rappresentiamo le imprese e le industrie; quindi speriamo che la politica ci ascolti, perché come ricordo spesso siamo sempre l’83% del welfare del Paese”.

Infine, una richiesta al governo: “Abbiamo chiesto un tavolo di confronto” al governo”, afferma in merito alla misura che spalma i crediti del superbonus in 10 anni contenuta in Manovra. “E’ un tema di certezza del diritto, noi abbiamo bisogno di avere certezze”, fa presente Orsini in conclusione.