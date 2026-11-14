Manovra 2027, Meloni: “Flat-tax per i lavoratori autonomi fino a 100mila euro”

La Manovra 2027 continua a essere al centro della discussione politica. Dopo il tavolo di venerdì a Palazzo Chigi, al quale si sono seduti governo e sindacati, è arrivato l’annuncio del ritiro dei tagli alla scuola. C’è un’apertura anche sullo stanziamento per la sanità, ritenuto a gran voce insufficiente dalla Conferenza delle Regioni e dalle opposizione.

Meloni: “Flat-tax per i lavoratori autonomi fino a 100mila euro”

All’indomani del meeting con le parti sociali, Giorgia Meloni ha parlato sui social illustrando una nuova misura della prossima legge di Bilancio che riguarda i lavoratori autonomi. “Dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100 mila euro per l’Irpef. Una misura di buon senso per aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende”, ha detto la premier sui social. “Ora la sinistra dice che così un autonomo che fattura 100mila euro è un privilegiato. Solo che confonde, e devo dire spesso di proposito, il fatturato con lo stipendio. Cioè omette di dire che da quei 100mila euro l’autonomo deve togliere le spese per lavorare, i contributi che si paga da solo e le tasse”.

“Poi l’autonomo non ha le ferie pagate, la tredicesima, la liquidazione, quando si ammala, quando diventa genitore. Ha tutele molto più deboli di un dipendente. Quindi il paragone con il lavoratore dipendente non regge, perché sono due vicende completamente diverse. La verità è che per la sinistra gli autonomi sono lavoratori di serie B. Invece per noi i lavoratori sono tutti uguali, qualsiasi contratto abbiano, e rispettiamo e vogliamo aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende”, ha aggiunto.

“Un idraulico, una commercialista, un fisioterapista fino a oggi, se lavoravano sodo e superavano un fatturato di 85mila euro uscivano dal regime forfettario, cioè addio all’imposta unica del 15% e dentro il regime ordinario. E quindi, per paradosso, un anno che era andato bene finiva per diventare una penalità e chi produce era spinto a frenare invece che a crescere. Per questo dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100 mila euro per l’Irpef, mentre per l’Iva serve un accordo con l’Ue e ci stiamo lavorando”.

Dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100 mila euro per l’Irpef. Una misura di buon senso per aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende. https://t.co/6I1ZLI291i — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 14, 2026

Tajani: “Sempre detto che poteva essere migliorata in Parlamento”

Sulla Manovra è intervenuto anche Antonio Tajani. “Abbiamo detto fin dall’inizio che poteva essere migliorata in Parlamento. Abbiamo avviato anche una serie di incontri con il mondo sindacale, l’ha fatto il governo, l’abbiamo fatto con i partiti, che hanno sempre detto subito dopo il primo incontro con la Cisl e dopo quello con la Confsal, il sindacato autonomo, che noi ritenevamo che ci potessero essere degli spiragli, come era normale, per migliorare la parte riguardante la sanità, la parte riguardante la scuola, e vedremo se si potrà fare qualche cosa per migliorare anche le pensioni”, ha detto vicepremier parlando con i giornalisti a margine degli Stati Generali del Commercio Internazionale a Verona.

“Ritengo altresì fondamentale risolvere il problema della previdenza dedicata per le forze dell’ordine, per le forze armate, è un altro aspetto importante, mi auguro che si possa raggiungere questo obiettivo, per Forza Italia rappresenta una delle priorità”, ha affermato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia.

Conte: “Il governo si rimangi i soldi per le armi”

Ancora critico il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. “Il governo Meloni ammette la figuraccia sulla scuola, quindi si rimangia i tagli del personale. C’è da fare molto di più, c’è da rimangiarsi anche il definanziamento alla sanità. E soprattutto rimangiarsi quei 14 miliardi dei prossimi anni per le armi”, ha affermato in occasione del Forum Piccola industria a Roma. “Per la condizione che sta vivendo il Paese questi investimenti sono assolutamente fuori luogo, quindi si rimangino anche questo e cerchino di fare una legge di Bilancio un po’ più decorosa e decente per tutelare gli interessi di famiglie e imprese”.