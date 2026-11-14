Manovra 2027, dietrofront sui tagli alla scuola. Si cercano risorse per la sanità

Il governo corregge il tiro sulla manovra. Al tavolo a Palazzo Chigi con le parti sociali arriva l’annuncio del ritiro dei tagli alla scuola, al centro di un braccio di ferro non solo con i sindacati, ma anche all’interno della stessa maggioranza. C’è anche un’apertura sullo stanziamento per la sanità, ritenuto a gran voce insufficiente dalla Conferenza delle Regioni e dalle opposizione. Una promessa, ma senza un impegno immediato, c’è anche sul cosiddetto ‘spalma-crediti’ del Superbonus, che secondo le imprese toglierebbe liquidità, e definito dal numero uno di Intesa Carlo Messina una misura ‘sudamericana’. Correttivi che andranno tradotti in emendamenti, ma senza stravolgere l’impianto è stata la nuova puntualizzazione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, perché “la situazione internazionale rende stretti gli spazi di manovra”.

Meloni: “Togliamo la misura sulla scuola, ma non erano tagli”

L’annuncio sul dietrofront sulla scuola è arrivato al termine della giornata di confronto a Palazzo Chigi con le parti sociali ed è stato ribadito direttamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio diffuso sui social: “Il governo ha confermato ufficialmente che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola”, ha detto Meloni, che ha inteso precisare: “non si trattava di tagli. La misura prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi, ma relativamente alle nuove assunzioni che vanno fatte”.

Tagli alla scuola? Chi racconta questo dice una cosa che i numeri smentiscono. Ascoltate. https://t.co/Qx6Zj4jraY — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 13, 2026

La retromarcia disinnesca la tensione esplosa subito dopo l’approvazione della manovra in Consiglio dei ministri. E infatti, ora è il ministro Valditara ad annunciare: “Giudico molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando”. Il ritiro della misura viene accolto come un primo risultato positivo da Cisl e Uil, che però spingono per riaprire anche il capitolo pensioni. Decisamente più duro il giudizio della Cgil: secondo il segretario confederale Christian Ferrari, l’incontro a Palazzo Chigi è stato “cortese ma politicamente inutile”, confermando l’impianto di una manovra accusata di puntare al binomio austerità e riarmo. Il segretario generale Maurizio Landini ha quindi confermato lo sciopero generale del 20 novembre, lanciando la proposto di una riforma fiscale complessiva, con un contributo di solidarietà sull’1% più ricco del Paese che porterebbe nelle casse dello Stato 26 miliardi l’anno, esattamente l’equivalente della manovra di quest’anno.

A Palazzo Chigi anche associazioni datoriali e confederazioni artigiane

Prima dei sindacati, al tavolo della Sala Verde di Palazzo Chigi avevano sfilato le associazioni datoriali, dall’Abi all’Ania alle associazioni del mondo produttivo. L’Ance, associazione dei costruttori, attraverso il direttore generale Romain Bocognani, ha lanciato l’allarme sul caro materiali e su 1,8 miliardi di lavori già eseguiti nel 2025 e ancora non pagati, chiedendo inoltre correttivi allo spalma-crediti del Superbonus, che “rischia di togliere liquidità alle imprese”. Uguale appello è arrivato dalle confederazioni artigiane. “Qualche apertura c’è – ha riferito Eugenio Massetti, vicepresidente Confartigianato -. Adesso vediamo cosa succederà con gli emendamenti. Siamo d’accordo con il governo che è un periodo di forte crisi che dipende dalla situazione internazionale, ma il tema è che noi i problemi li abbiamo e aggiungere qualche penalizzazione in più sarebbe drammatico”. Giorgetti avrebbe quindi assicurato che il Mef è al lavoro per trovare una soluzione, così come sarebbe aperto un cantiere tecnico per rivedere l’exit tax, la tassa sui paperoni che lasciano l’Italia.

I prossimi passi in Parlamento

Chiusa la fase del confronto con le parti sociali, la partita si sposta ora in Parlamento. Martedì 17 novembre alle 18 scade il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione alla Camera. Se ne attendono circa 5mila, si ipotizza nei corridoi di Montecitorio, che verranno poi scremati attraverso i cosiddetti “segnalati”. A inzio della prossima settimana potrebbe tenersi un nuovo vertice dei leader della maggioranza per mettere a fuoco il perimetro delle modifiche.