S&P conferma rating Italia BBB+ con outlook positivo

S&P Global Ratings ha confermato il suo outlook sull’Italia a positivo e ha confermato i rating sovrani a lungo termine, in valuta estera e locale, dell’Italia a ‘BBB+/A-2‘.

“L’affermazione con outlook positivo riflette il fatto che prevediamo un graduale miglioramento della posizione esterna dell’Italia, in linea con una tendenza strutturale di lungo periodo”, scrive S&P. “Prevediamo che il debito estero netto ristretto dell’Italia, il nostro indicatore preferito dell’indebitamento esterno, scenda al di sotto del 150% delle entrate del conto corrente entro il 2028, nonostante l’aumento delle importazioni di petrolio indebolisca l’avanzo del conto corrente nel 2026. Tale resilienza è in parte dovuta alla solidità delle esportazioni italiane di beni nonostante i dazi statunitensi. Si stanno vedendo i benefici di una tendenza strutturale continua caratterizzata da surplus ricorrenti delle partite correnti sin dalla crisi del debito sovrano del 2013. Sebbene prevediamo che i surplus si attenueranno a causa dei prezzi elevati dell’energia e della maggiore pressione competitiva proveniente dall’Asia, ci aspettiamo che la tendenza al surplus persista”.

S&P prosegue: “La stabilizzazione del debito pubblico italiano sarà più contenuta rispetto alle precedenti previsioni, ma continua comunque a sostenere le prospettive positive. L’annuncio di un obiettivo di disavanzo di bilancio più elevato per il 2027, anno elettorale, volto a far fronte agli ingenti sostegni energetici e alla spesa per la difesa, unito alle pressioni al rialzo sui rendimenti, esercita un’ulteriore pressione sul debito pubblico nel breve termine. Prevediamo tuttavia che il Paese torni al risanamento di bilancio dopo le elezioni. Inoltre, prevediamo che la spesa fuori bilancio legata al credito d’imposta Superbonus si attenuerà nel 2028 e nel 2029, sebbene la proposta del governo di prolungare la rinegoziazione dei rimborsi possa alterarne il ritmo. A meno di ulteriori pressioni sui pagamenti degli interessi (rispetto alle nostre attuali previsioni del 3,9% per un titolo di Stato a 10 anni nel 2026, del 4,0% nel 2027 e del 3,6% nel 2028 e nel 2029), ciò favorirebbe comunque una stabilizzazione del debito pubblico entro il 2028. Tuttavia, permangono rischi sostanziali. L’Italia sta navigando con un margine di bilancio ristretto, poiché le eccedenze primarie a partire dal 2024 continuano a essere compensate da elevati pagamenti di interessi, e le prospettive di crescita economica fiacca pesano sulle dinamiche del debito pubblico in rapporto al PIL“.

“Una sfida chiave a lungo termine per il rating dell’Italia rimane la crescita economica”, conclude S&P. “L’Italia si è dimostrata relativamente resiliente agli shock commerciali ed energetici, sostenuta da un settore esterno (esclusa l’energia) più accomodante del previsto e dall’impatto dello stimolo del Next Generation EU (NGEU). Tuttavia, una volta che tale stimolo giungerà a scadenza nel 2026-2027, le sfide strutturali, quali l’andamento demografico sfavorevole e la modesta produttività, riemergeranno con tutta la loro forza. Sebbene ciò possa comportare una crescita del PIL inferiore a quella osservata negli ultimi anni, prevediamo che l’andamento del debito estero netto e del debito pubblico netto rimanga sufficientemente stabile da sostenere il rating”.

Giorgetti: “In tempi difficili una conferma è un successo”

“Bene l’outlook positivo da parte di S&P, è un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta”, ha commentato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. “In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo”.