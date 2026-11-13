Sicurezza, financial crime: a Milano il convegno ACAMS da Banco BPM

Geopolitica, sanzioni internazionali e nuove regole europee antiriciclaggio al centro del convegno sul contrasto al financial crime promosso dal Chapter italiano di ACAMS nella sede di Banco BPM a Milano. “Questa nuova normativa cambia radicalmente il campo, per cui è fondamentale andare nei dettagli e capire come potersi confrontare anche tra pubblico e privato per affrontare al meglio questa nuova sfida”, ha detto il managing director di Protiviti, Francesco Monini. “Le sanzioni finanziarie internazionali sempre più rappresentano uno strumento di politica estera per il raggiungimento di finalità geopolitiche”, ha sottolineato Andrea Barnaba, partner di KPMG Advisory.