Sciopero Atm Milano oggi: orari e fasce di garanzia

Oggi venerdì 13 novembre 2026 è il giorno dello sciopero per i mezzi Atm di Milano. La sigla Al Cobas e Confial hanno indetto uno stop di 24 ore per i lavoratori Atm, i disagi riguarderanno due finestre temporali. Come spiegato dalla stessa Atm in una nota, “Venerdì 13 novembre i sindacati AL Cobas e CONFIAL Trasporti hanno proclamato uno sciopero. Il servizio delle nostre linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Lo sciopero – prosegue la nota – è stato proclamato “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM, riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie, pulizia dei mezzi, sicurezza dei lavoratori/aggressioni, fruizione ferie, conversione in full time dei part time, aumento salariale di € 150 netti, comportamenti lesivi nei confronti di fruitori permessi parentali, gestione di turni anziani/plurimansione, vestiario”.

Di seguito le informazioni in tempo reale fornite dall’azienda di trasporti milanese.