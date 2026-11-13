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venerdì 13 novembre 2026

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Outlook non funziona, ancora problemi in tutto il mondo

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LaPresse
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Ancora in panne Microsoft Outlook colpito ieri da un guasto che ha lasciato decine di migliaia di utenti con difficoltà ad accedere alle proprie e-mail. L’azienda fa sapere via social di aver “monitorato lo stato delle modifiche applicate per migliorare la manutenibilità” e conferma che “non stanno procedendo come previsto”. “Stiamo identificando flussi di lavoro alternativi che possono essere applicati per aumentare la capacità di fronte a squilibri persistenti nella gestione del traffico”, aggiunge l’azienda, mentre continuano le segnalazioni di malfunzionamenti.

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