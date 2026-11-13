Outlook non funziona, ancora problemi in tutto il mondo

Ancora in panne Microsoft Outlook colpito ieri da un guasto che ha lasciato decine di migliaia di utenti con difficoltà ad accedere alle proprie e-mail. L’azienda fa sapere via social di aver “monitorato lo stato delle modifiche applicate per migliorare la manutenibilità” e conferma che “non stanno procedendo come previsto”. “Stiamo identificando flussi di lavoro alternativi che possono essere applicati per aumentare la capacità di fronte a squilibri persistenti nella gestione del traffico”, aggiunge l’azienda, mentre continuano le segnalazioni di malfunzionamenti.

We’re investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026