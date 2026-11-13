Outlook down, Microsoft: “Non siamo a conoscenza di attività malevole”

Mentre proseguono da ore le interruzioni di servizi di Microsoft, che hanno coinvolto per esempio Outlook e Teams, il colosso tecnologico ha fatto sapere che non ha nessuna indicazione che i disagi siano causati da attività malevole e ha assicurato che gestirà il caso “con urgenza e priorità fino alla completa risoluzione”. L’azienda con sede a Redmond, nello Stato di Washington, ha affermato che sta provando diversi metodi per identificare la causa del problema e riportare online i propri server, utilizzando “un approccio misurato per identificare e riparare l’infrastruttura interessata”.

Il caso dell’Australia

In Australia il ministro degli Affari interni Tony Burke ha dichiarato venerdì che Microsoft aveva paragonato l’interruzione su vasta scala a quella subita da CrowdStrike nel 2024. Burke ha dichiarato di aver parlato con il massimo dirigente di Microsoft in Australia e con il coordinatore nazionale per la sicurezza informatica del governo in merito all’interruzione globale. “Loro (Microsoft) non ritengono di avere a che fare con un attacco informatico. Ritengono invece di trovarsi di fronte, in qualche modo, a una situazione simile a quella che abbiamo visto con CrowdStrike, dove un aggiornamento è andato storto”, ha detto Burke ai giornalisti a Sydney. CrowdStrike, società di sicurezza informatica con sede in Texas, aveva attribuito la responsabilità a un bug in un aggiornamento che ha permesso ai propri sistemi di inviare dati errati a milioni di computer dei clienti, innescando nel luglio 2024 un’interruzione tecnologica globale che ha bloccato i voli, interrotto le trasmissioni televisive e causato disagi a banche, ospedali e negozi.

Le comunicazioni di Microsoft

Microsoft ha dichiarato che l’interruzione stava interessando un’ampia gamma di offerte Microsoft 365 che interagiscono con i suoi servizi Exchange Online e di posta elettronica. Gli utenti hanno segnalato il malfunzionamento di servizi quali Outlook, Teams e l’assistente AI Copilot. Una serie di post pubblicati su X l’azienda ha suggerito che i suoi ingegneri stessero faticando a tenere il problema completamente sotto controllo. Poche ore dopo aver dichiarato di essere riuscita a ripristinare la funzionalità del servizio, l’azienda ha comunicato di aver aggiornato l’elenco dei servizi interessati e che continua a lavorare per risolvere il problema. In uno degli ultimi post, poi, aveva scritto: “Abbiamo monitorato lo stato delle modifiche applicate per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo confermato che non stanno funzionando come previsto”. I disservizi hanno coinvolto anche diverse aziende e istituzioni.

Aziende e istituzioni coinvolte

Un imprenditore di Hong Kong, Danny Lau, a capo di un’azienda produttrice di alluminio, ha affermato che gli account Outlook della sua società non sono riusciti a ricevere gli aggiornamenti dai propri clienti statunitensi a causa dell’interruzione. Se la situazione dovesse protrarsi ulteriormente, ciò potrebbe “influire sui tempi di produzione”, ha aggiunto. Air India ha dichiarato che le sue operazioni di volo non sono state influenzate dall’interruzione globale dei servizi Microsoft, tuttavia ha temporaneamente reindirizzato i propri servizi di posta elettronica per garantire che le richieste dei clienti continuassero a raggiungere la compagnia aerea senza interruzioni. L’Agenzia governativa per la tecnologia di Singapore ha dichiarato che le e-mail governative erano inattive e che l’agenzia sta collaborando con Microsoft per risolvere il problema. In Giappone il vice segretario capo di gabinetto Masanao Ozaki ha dichiarato che l’interruzione ha avuto ripercussioni sull’infrastruttura informatica del governo e che stanno “monitorando attentamente gli sviluppi”. Sia OpenAI che Anthropic hanno segnalato di avere difficoltà a connettersi agli strumenti di Microsoft 365, sottolineando gli effetti a catena delle interruzioni, dato che sempre più persone utilizzano piattaforme di intelligenza artificiale per interagire con il software di altre aziende.