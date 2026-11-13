Manovra 2027, Landini e le proposte della Cgil: “Fiscal drag, riforma tassazione e contributo di solidarietà”

Maurizio Landini ha illustrato a Roma le proposte di politica fiscale che la Cgil presenterà alla presidenza del Consiglio, prima dell’incontro del 13 novembre sulla manovra 2027. “Come recuperare le risorse indicate nella proposta? Possono essere recuperate attraverso una vera riforma fiscale che inizi a superare il cosiddetto fiscal drag, che è quello che ha portato pensionati e lavoratori in questi anni a pagare 30 miliardi di tasse in più di quello che devono pagare. Solo questo significa rimettere quei soldi nelle tasche delle persone che possono e ne hanno bisogno, spenderli per poter arrivare alla fine del mese”, ha detto il segretario della Cgil a margine della conferenza stampa. “Il primo effetto della nostra proposta sarebbe che in tasca agli italiani rimangono 6 miliardi e mezzo che possono spendere”, ha sottolineato Landini.

“Il secondo tema che stiamo ponendo è introdurre una riforma complessiva dell’Irpef e anche degli altri sistemi di tassazione, perché in Italia i dipendenti e i pensionati pagano di più sulla loro pensione e sul loro stipendio di chi ha una rendita finanziaria o una rendita immobiliare e i profitti. E noi diciamo che i redditi uguali debbano essere tassati nello stesso modo”, ha aggiunto. “Poi proponiamo un contributo di solidarietà che riguarderebbe l’1% degli italiani, stiamo parlando di 460.000 persone in Italia su 58 milioni di abitanti a cui chiediamo un contributo di solidarietà. Il nostro contributo scatterebbe alle persone che hanno una ricchezza netta superiore ai 2 milioni di euro l’anno. E questo potrebbe determinare un entrate di 26 miliardi”.

Per quanto riguarda l’investimento, la proposta della Cgil punta l’attenzione sulla sanità, mentre invece “sapete che la manovra riduce la sanità”, tanto che “le stesse regioni stanno chiedendo il triplo di quello che il governo ha messo sul piatto”. Fari puntati anche su pensioni, istruzione e infrastrutture.