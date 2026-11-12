Università Luiss, Agostino Scornajenchi è il Laureato dell’anno

L’Università Luiss Guido Carli e la propria community globale hanno conferito ad Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Snam, il titolo di “Alumnus Luiss 2026”.

L’attribuzione del riconoscimento, nell’ambito del tradizionale appuntamento con cui l’Ateneo premia le laureate e i laureati di successo che si sono particolarmente distinti nel proprio percorso di carriera a livello nazionale e internazionale, ha riunito i vertici dell’Ateneo e autorevoli rappresentanti del mondo economico e istituzionale. L’evento è stato aperto dai saluti di Giorgio Fossa, Presidente Luiss seguito dagli interventi di: Emanuele Orsini, Presidente Confindustria, Paolo Boccardelli, Rettore dell’Ateneo, Rita Carisano, Direttore Generale Luiss, Francesco Di Ciommo, Prorettore per gli Alumni, Daniele Pelli, Presidente Luiss Alumni Network e Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato e Alumnus 2025.

A concludere la cerimonia di premiazione, la consegna del libretto universitario ad Agostino Scornajenchi da parte del Rettore Boccardelli: un gesto dal forte valore simbolico che rinnova il legame con l’Università e testimonia il senso di appartenenza a una rete complessiva di oltre 70mila Alumni e di 19 Chapter esteri e 3 nazionali. Un rapporto che si rafforza nel tempo anche attraverso le attività di formazione con e per gli Alumni, che spaziano dai programmi di mentoring a iniziative dedicate allo sviluppo professionale e alle opportunità occupazionali.

Hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento negli scorsi anni: Daria Perrotta (2025), Elisabetta Belloni (2024), Vincenzo Manes (2023), Marcella Panucci (2022), Patrizia Micucci (2021), Fabio Panetta (2019), Riccardo Zacconi (2018), Marco Morelli (2017), Luca Maestri (2016) e Carlo Messina (2015).