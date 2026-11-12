Manovra 2027, Meloni replica a Messina sulle banche: “Misure sudamericane? No, scelte di giustizia”

Giorgia Meloni replica a Carlo Messina dopo le dichiarazioni dell’amministratore di Intesa Sanpaolo sulla manovra 2027. Secondo quanto affermato dal manager, in audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, ci sono forme di misure “sudamericane” che rischiano di far riclassificare da parte della Bce alcuni crediti spalmati in 10 anni senza interessi con un rischio di cross-default, è una ‘forbearance’” (tolleranza, ndr). “Siamo disponibili – ha spiegato Messina – a essere i motori a vantaggio dell’Italia, ma è inutile andare a fare delle liti su delle cose che portano valore di brevissimo termine non in conformità con quanto concordato in passato e che porteranno a contrapposizioni sino alla Corte Costituzionale perché quanto proposto non è coerente” con la Corte Costituzionale. “Togliendo un miliardo ulteriore agli utili delle banche, si tolgono 400 milioni alle Fondazioni e alle famiglie”, dice il banchiere.

Carlo Messina AD Intesa Sanpaolo in audizione davanti alla commissione sul sistema bancario, finanziario e assicurativo 12 Novembre 2026 (foto Mauro Scrobogna / LaPresse)

La replica di Meloni

“Mi dispiace che si considerino misure sudamericane, penso che invece non lo siano. Penso che chiaramente sarei stata più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati”, ha detto la presidente del Consiglio al suo arrivo alla Comunità politica europea a Dublino rispondendo a una domanda su quanto affermato dal ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina. “Penso anche – ha proseguito la premier – che ci rendiamo tutti quanti conto della situazione, ci rendiamo tutti quanti conto delle difficoltà che questa particolare congiuntura economica rappresenta per molti cittadini italiani. Allo stesso tempo, ci rendiamo anche conto del fatto che ci sono realtà che sono andate bene in questi anni, che sono andate bene anche grazie ai provvedimenti del governo, che sono dei precedenti soprattutto, e che sono andate bene anche grazie a una stabilità che l’Italia ha garantito. Quindi, cerchiamo di darci una mano reciprocamente, ed è un po’ la scelta che il governo ha fatto. Io la considero una scelta di giustizia”.

Messina: “Devi essere equo su carico fiscale, non sempre su stessi settori”

Riguardo alle misure contenute in manovra Messina ha chiesto poi equità. “Devi essere equo sul carico fiscale, non puoi sempre agire sugli stessi settori. Non sono solo le banche che hanno avuto utili e hanno avuto vantaggi dall’inflazione e dai tassi, e non sono solo i settori energetici, oltre che le banche”, se si tratta di suggerire qualcosa allora “tutti quelli che superano una soglia pagano una percentuale in più per questa legge di bilancio, cui è utile tutti contribuiscano, non capisco perchè non sia possibile, non capisco. Questa non è un’operazione complicata, ma è banale, lo penserebbe anche un bambino, ma perché sempre sugli stessi? Io critico il concetto di andare sempre verso lo stesso settore”, le parole dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo.