Manovra 2027, Giorgetti: “Ci vuole equilibrio. I muri portanti non si toccano”

Il ministro dell’Economia in audizione davanti alle commissione Bilancio di Camera e Senato: “Il contributo delle banche non è volto a indebolirle”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato della Manovra 2027 in audizione davanti alle commissione Bilancio di Camera e Senato. Il numero uno del Mef ha ribadito la necessità di “trovare un equilibrio tra ciò che sarebbe auspicabile e ciò che è concretamente necessario” e ha aggiunto: “Qualsiasi modifica deve essere coperta”, “i muri portanti non si toccano”. Al centro della discussione anche il contributo dalle banche definito “necessario” ma “non volto a indebolire” il settore.

Giorgetti: “Contributo delle banche non per indebolirle”

Sul “contributo che si è reso necessario richiedere al settore bancario e assicurativo, deve essere non volto a indebolirlo né a comprometterne la capacità di sostenere famiglie e imprese. Non si tratta di un prelievo straordinario sugli extraprofitti, ma di modifiche di aliquote di deducibilità definite in anticipo e in larga parte temporanee. Circa il 40% del maggiore gettito 2027 matura da differimento di deduzioni già maturate, che saranno riconosciute negli anni successivi”, ha detto Giorgetti.

“Le franchigie concentrano il prelievo sugli intermediari di maggiore dimensioni, oltre il 99% del maggiore gettito Ires proviene dai grandi intermediari, nessuna banca di credito cooperativo è interessata. E anche dopo queste misure l’aliquota effettiva media del settore resta inferiore rispetto al resto dell’economia”.

Giorgetti: “La realtà impone equilibrio tra auspicabile e necessario”

“La realtà ci impone, oggi, di conciliare esigenze diverse e trovare un equilibrio tra ciò che sarebbe auspicabile e ciò che è concretamente necessario”, ha aggiunto il ministro. “Questa Manovra riflette una precisa scelta di priorità: concentrare le risorse disponibili su interventi capaci di offrire risposte concrete a famiglie e imprese, sostenere il potere d’acquisto, il lavoro e i servizi essenziali, senza trascurare gli investimenti e le condizioni necessarie a rafforzare le prospettive di crescita del Paese, la sicurezza, la decarbonizzazione e il conseguimento di una maggiore autonomia energetica”.

“Nelle fasi più difficili, le risorse pubbliche tendono a restringersi proprio mentre le esigenze si moltiplicano. Trovare una sintesi tra priorità diverse diventa quindi ancora più complesso e richiede scelte attente e responsabili. È la condizione in cui questo governo si è trovato a operare nel corso del proprio mandato”.

Giancarlo Giorgetti, Roma, 12 novembre 2026 (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Giorgetti: “Modifiche devono essere coperte”

“Non scherzo quando dico che non leggo i giornali. Non so che notizie sono uscite rispetto a tutti i cambiamenti. Vi posso garantire che la discussione come sempre accade è una discussione aperta tra le forze parlamentari anche di maggioranza, ognuna con le proprie sensibilità e proposte. Rimangano ferme due questioni: qualsiasi modifica deve essere coperta, ca va sans dire, ma vale la pena di ricordarlo. Quindi le jeux non sont fait”, “noi siamo aperti a proposte che sono coperte”, ha detto ancora il rappresentante della Lega.

“Secondo: quando ero piccolo, durante le vacanze, mio padre mi mandava a fare il magutt, i lombardi sanno che significa, quindi conosco bene la differenza tra muri portanti e i tramezzi. I muri portanti non si toccano. Il ministro non è disposto a toccarli, i tramezzi si possono toccare, perché non fanno venire giù l’impianto. Questo significa che su alcune questioni, se ci sono proposte coperte, credo che non debba fare il ministro le barricate”.

Giorgetti a Messina: “Rivendico la politica asburgica”

“Accetto le critiche di una misura sudamericana ma rivendico contestualmente la politica asburgica di questi quattro anni”, ha poi detto Giorgetti, rispondendo indirettamente al numero uno di Intesa Sanpaolo Carlo Messina sui crediti del Superbonus spalmati in 10 anni. La replica è arrivata anche dalla premier Giorgia Meloni che ha definito le misure in Manovra una “scelta di giustizia”.