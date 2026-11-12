Guida Michelin 2027, ecco le nuove stelle: tutte le novità

Sono 27 le novità della Guida Michelin Italia 2027, con tre ristoranti che conquistano le due Stelle Michelin e 24 nuovi locali che ottengono una stella. La nuova selezione, presentata al Teatro Municipale di Piacenza, comprende complessivamente 382 ristoranti stellati distribuiti lungo tutta la Penisola.
A conquistare le due stelle sono Al Gatto Verde di Modena, guidato dalla chef Jessica Rosval, Orma Roma dello chef Roy Caceres e Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, con lo chef Gianfranco Pascucci. Tre riconoscimenti che premiano percorsi gastronomici differenti, accomunati dalla ricerca e dalla valorizzazione delle materie prime.
La cerimonia, condotta da Barbara Pedrotti, ha riunito oltre 500 invitati tra chef, giornalisti, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni. L’edizione 2027 conclude inoltre un anno di celebrazioni per i 120 anni di presenza Michelin in Italia. “Ciò che ha particolarmente colpito i nostri ispettori quest’anno è il modo in cui il patrimonio culinario italiano continua a evolversi senza perdere le proprie radici», ha commentato Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin. “«”Questo dialogo tra tradizione e modernità è uno dei grandi punti di forza della gastronomia italiana”.
Le tre nuove due stelle
Le tre novità nella categoria delle due stelle sono Al Gatto Verde a Modena, dove Jessica Rosval propone una cucina legata al fuoco, alla memoria e al rispetto del prodotto; Orma Roma, in cui Roy Caceres intreccia la cultura colombiana e quella italiana; e Pascucci al Porticciolo a Fiumicino, punto di riferimento per la cucina di pesce dello chef Gianfranco Pascucci.
Pascucci al Porticciolo, Fiumicino (RM) – Chef Gianfranco Pascucci: “Un punto di riferimento – viene indicato – per la cucina di pesce e l’accoglienza, dove lo chef dà vita a piatti di grande personalità, espressa attraverso gusto e precisione tecnica. Una cucina segnata dalla cura e dall’attenzione per l’ospite, dalla selezione di materie prime impeccabili e da una costante ricerca dell’equilibrio al palato. L’esperienza si traduce in preparazioni capaci di lasciare il segno e in una proposta che, a poca distanza dalla Capitale, si distingue per identità e carattere”.
Orma Roma, Roma (RM) – Chef Roy Caceres. “Da Orma, Roy Caceres esprime – si sottolinea – una cucina di grande carattere, capace di unire due culture lontane, quella colombiana e quella italiana. Un percorso tra passato e presente dello chef, che coinvolge il palato e l’intelletto e accompagna l’ospite in un viaggio nel quale lasciarsi trasportare, tra identità, memoria e contemporaneità”.
Al Gatto Verde, Modena (MO) – Chef Jessica Rosval. “Il fuoco- si evidenzia – come compagno di viaggio, la propria storia come miccia: Jessica Rosval porta a Casa Maria Luigia una cucina di sensazioni e memoria, guidata da un’etica rigorosa e da un profondo rispetto per il prodotto. Le cotture al fuoco riscoprono un gesto ancestrale, lavorando l’ingrediente esaltandone i sapori, in un’esperienza scenica e coinvolgente.”
Con questi ingressi salgono a 40 i ristoranti italiani che vantano due Stelle Mmichelin
Le 24 nuove stelle
Sono 24 i ristoranti che entrano nella categoria delle una Stella Michelin. Tra questi, nove sono entrati a far parte della selezione nel corso dell’anno e sono 9 gli chef con età uguale o inferiore ai 35 anni. La distribuzione interessa diverse regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia.
- Visione Restaurant & Living, Barbaresco (Cuneo)
- Akoya, Torino
- La Limonaia, Torino
- Strattoria, Montrigiasco (Novara)
- Casa Romano, Alzano Lombardo (Bergamo)
- Autem, Milano
- Téa del Kosmo, Livigno (Sondrio)
- Mamesa, Burgusio (Bolzano)
- 1224 Restaurant Cortina, Cortina d’Ampezzo (Belluno)
- Locanda Baggio, Asolo (Treviso)
- Baldo Vino, Pistoia
- Tosca, Casole d’Elsa (Siena)
- Nomos Ante, Roma
- Quid, Roma
- N’uovo Vino e Cucina, Sutri (Viterbo)
- Casa Rapisarda, Numana (Ancona)
- Casanova, Polignano a Mare (Bari)
- Bros’, Martina Franca (Taranto)
- Maxi, Vico Equense (Napoli)
- Osteria Arbustico, Paestum (Salerno)
- Amano, Cagliari
- La Spigola, Golfo Aranci (Sassari)
I 13 ristoranti tre Stelle
Confermano le tre Stelle Michelin, il massimo riconoscimento della Guida, 13 ristoranti italiani.
- La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba
- Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona,
- Villa Crespi a Orta San Giulio,
- Piazza Duomo ad Alba,
- Da Vittorio a Brusaporto,
- Le Calandre a Rubano,
- Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio,
- Osteria Francescana a Modena,
- Enoteca Pinchiorri a Firenze,
- La Pergola a Roma,
- Reale a Castel di Sangro,
- Enrico Bartolini al MUDEC a Milano
- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico