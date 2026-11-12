Guida Michelin 2027, ecco le nuove stelle: tutte le novità

Sono 27 le novità della Guida Michelin Italia 2027, con tre ristoranti che conquistano le due Stelle Michelin e 24 nuovi locali che ottengono una stella. La nuova selezione, presentata al Teatro Municipale di Piacenza, comprende complessivamente 382 ristoranti stellati distribuiti lungo tutta la Penisola.

A conquistare le due stelle sono Al Gatto Verde di Modena, guidato dalla chef Jessica Rosval, Orma Roma dello chef Roy Caceres e Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, con lo chef Gianfranco Pascucci. Tre riconoscimenti che premiano percorsi gastronomici differenti, accomunati dalla ricerca e dalla valorizzazione delle materie prime.

La cerimonia, condotta da Barbara Pedrotti, ha riunito oltre 500 invitati tra chef, giornalisti, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni. L’edizione 2027 conclude inoltre un anno di celebrazioni per i 120 anni di presenza Michelin in Italia. “Ciò che ha particolarmente colpito i nostri ispettori quest’anno è il modo in cui il patrimonio culinario italiano continua a evolversi senza perdere le proprie radici», ha commentato Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin. “«”Questo dialogo tra tradizione e modernità è uno dei grandi punti di forza della gastronomia italiana”.

Le tre nuove due stelle

Le tre novità nella categoria delle due stelle sono Al Gatto Verde a Modena, dove Jessica Rosval propone una cucina legata al fuoco, alla memoria e al rispetto del prodotto; Orma Roma, in cui Roy Caceres intreccia la cultura colombiana e quella italiana; e Pascucci al Porticciolo a Fiumicino, punto di riferimento per la cucina di pesce dello chef Gianfranco Pascucci.

Pascucci al Porticciolo, Fiumicino (RM) – Chef Gianfranco Pascucci: “Un punto di riferimento – viene indicato – per la cucina di pesce e l’accoglienza, dove lo chef dà vita a piatti di grande personalità, espressa attraverso gusto e precisione tecnica. Una cucina segnata dalla cura e dall’attenzione per l’ospite, dalla selezione di materie prime impeccabili e da una costante ricerca dell’equilibrio al palato. L’esperienza si traduce in preparazioni capaci di lasciare il segno e in una proposta che, a poca distanza dalla Capitale, si distingue per identità e carattere”.

Orma Roma, Roma (RM) – Chef Roy Caceres. “Da Orma, Roy Caceres esprime – si sottolinea – una cucina di grande carattere, capace di unire due culture lontane, quella colombiana e quella italiana. Un percorso tra passato e presente dello chef, che coinvolge il palato e l’intelletto e accompagna l’ospite in un viaggio nel quale lasciarsi trasportare, tra identità, memoria e contemporaneità”.

Al Gatto Verde, Modena (MO) – Chef Jessica Rosval. “Il fuoco- si evidenzia – come compagno di viaggio, la propria storia come miccia: Jessica Rosval porta a Casa Maria Luigia una cucina di sensazioni e memoria, guidata da un’etica rigorosa e da un profondo rispetto per il prodotto. Le cotture al fuoco riscoprono un gesto ancestrale, lavorando l’ingrediente esaltandone i sapori, in un’esperienza scenica e coinvolgente.”

Con questi ingressi salgono a 40 i ristoranti italiani che vantano due Stelle Mmichelin

Le 24 nuove stelle

Sono 24 i ristoranti che entrano nella categoria delle una Stella Michelin. Tra questi, nove sono entrati a far parte della selezione nel corso dell’anno e sono 9 gli chef con età uguale o inferiore ai 35 anni. La distribuzione interessa diverse regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia.

Visione Restaurant & Living, Barbaresco (Cuneo)

Akoya, Torino

La Limonaia, Torino

Strattoria, Montrigiasco (Novara)

Casa Romano, Alzano Lombardo (Bergamo)

Autem, Milano

Téa del Kosmo, Livigno (Sondrio)

Mamesa, Burgusio (Bolzano)

1224 Restaurant Cortina, Cortina d’Ampezzo (Belluno)

Locanda Baggio, Asolo (Treviso)

Baldo Vino, Pistoia

Tosca, Casole d’Elsa (Siena)

Nomos Ante, Roma

Quid, Roma

N’uovo Vino e Cucina, Sutri (Viterbo)

Casa Rapisarda, Numana (Ancona)

Casanova, Polignano a Mare (Bari)

Bros’, Martina Franca (Taranto)

Maxi, Vico Equense (Napoli)

Osteria Arbustico, Paestum (Salerno)

Amano, Cagliari

La Spigola, Golfo Aranci (Sassari)

I 13 ristoranti tre Stelle

Confermano le tre Stelle Michelin, il massimo riconoscimento della Guida, 13 ristoranti italiani.