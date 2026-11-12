Campo di Giove, coworking e turismo di montagna: la rete di Open Fiber apre la strada ai nomadi digitali

A Campo di Giove, piccolo borgo in provincia de L’Aquila, la fibra ottica sta contribuendo a trasformare il lavoro da remoto in una concreta opportunità di sviluppo per le aree interne. Nel comune abruzzese, Open Fiber ha realizzato la rete a banda ultra larga raggiungendo circa 3.500 unità immobiliari e creando le condizioni per lavorare, studiare e fare impresa senza rinunciare alla qualità della vita della montagna. Dalle pendici della Maiella ai laboratori universitari la distanza oggi si misura in millisecondi, come spiega Valentina De Simone, professore associato di Analisi Numerica all’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, che da Campo di Giove svolge attività di ricerca internazionale nel campo del calcolo scientifico: “Avere una fibra ottica efficiente ed efficace offre la libertà di scegliere dove stare. Una connessione stabile e ad alta capacità mi consente di elaborare e condividere grandi quantità di dati, collegarmi da remoto alle infrastrutture del laboratorio universitario e collaborare quotidianamente con gruppi di ricerca in Italia e all’estero”.

La disponibilità della rete FTTH ha inoltre favorito la nascita di nuovi servizi digitali sul territorio. È il caso di Palazzo Nanni, storico edificio del XVII secolo riconvertito dal Comune in spazio di coworking dotato di connettività ultraveloce, postazioni attrezzate e ambienti per videoconferenze, utilizzato da professionisti, studenti e nomadi digitali. “Con l’arrivo della fibra ottica Campo di Giove è diventata una piccola smart city”, afferma il sindaco Michele Di Gesualdo. “Vogliamo dimostrare che le aree interne possono essere luoghi di opportunità e innovazione, capaci di attrarre persone, competenze e nuovi progetti e di creare così il futuro del territorio e della sua comunità”. La connettività ha supportato anche iniziative culturali di rilievo come il “Mountain Film-Lab”, percorso formativo dedicato al cinema di montagna organizzato dall’IFA – Scuola di Cinema Pescara. “La disponibilità della fibra ottica ha permesso a diversi partecipanti italiani e stranieri di prolungare la permanenza nel nostro borgo continuando a lavorare da remoto”, sottolinea il direttore Cristiano Di Felice.

“Open Fiber ha completato il progetto Banda Ultra Larga nelle aree abruzzesi dove il mercato non avrebbe investito – commenta Mattia Rossoni, Regional Manager Abruzzo, Molise, Marche e Umbria di Open Fiber -. Diversi studi confermano che nei territori più periferici raggiunti dal Piano BUL, ogni euro investito genera 4,4 euro di PIL. La sfida ora è accelerare il take-up: con un’adozione ancora al 30%, è fondamentale favorire la migrazione alla fibra FTTH e lo switch-off del rame per completare la transizione digitale entro il 2035”. Secondo Francesca Aragona, referente Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber, l’esperienza di Campo di Giove rappresenta “un modello virtuoso di Pubblica Amministrazione, capace di utilizzare le infrastrutture digitali come leva di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio e promuovere servizi e progettualità a beneficio della comunità. Il nostro impegno è garantire a cittadini, imprese e istituzioni le stesse opportunità digitali disponibili nelle grandi città”.