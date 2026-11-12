Bce, Pil dell’Eurozona in crescita dello 0,4% nel terzo trimestre: resta però “elevata incertezza”

L’economia dell’area euro continua a crescere, ma le prospettive restano caratterizzate da un’elevata incertezza. Nel terzo trimestre del 2026 il Pil è aumentato dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti, secondo la stima preliminare di Eurostat, con una crescita dello 0,2% escludendo l’Irlanda, i cui dati sono particolarmente volatili. Nel Bollettino economico, la Bce evidenzia il contributo positivo dei servizi, degli investimenti legati all’intelligenza artificiale e della spesa pubblica per infrastrutture e difesa. Il comparto manifatturiero beneficia soprattutto della domanda di elettronica, apparecchiature elettriche e macchinari, mentre altri settori continuano a risentire della debolezza dei volumi e della concorrenza delle importazioni.

Gli indicatori anticipatori segnalano tuttavia un’espansione moderata all’inizio del quarto trimestre: a ottobre il Pmi manifatturiero è sceso a 52,4, mentre quello dei servizi si è attestato a 51,7. A frenare la crescita contribuiscono i nuovi rincari energetici, il peggioramento della fiducia dei consumatori e l’inasprimento delle condizioni di finanziamento. La Bce indica inoltre nella situazione geopolitica, nelle tensioni commerciali e nella volatilità dei mercati obbligazionari globali i principali fattori di rischio per l’economia europea.

(Foto archivio LaPresse)

Inflazione al 3,8% a settembre: pesa il rincaro dei prezzi energetici

Lo shock energetico non si è ancora trasmesso pienamente al resto dei prezzi, e finora l’inflazione di fondo nell’area dell’euro ha mostrato una sostanziale stabilità. È uno degli elementi evidenziati dalla Bce nel Bollettino economico, che segnala tuttavia il rischio di un progressivo ampliamento delle pressioni inflazionistiche se i rincari dell’energia dovessero protrarsi. A settembre l’inflazione complessiva è salita al 3,8% dal 3,2% di agosto, soprattutto per effetto dell’accelerazione dei prezzi energetici. L’inflazione dei beni energetici è balzata al 18,9%, dal 14,3% del mese precedente. L’indice al netto di energia e alimentari (HICPX) è invece aumentato in misura più contenuta, al 2,5% dal 2,4%.

Le diverse misure dell’inflazione di fondo hanno mostrato andamenti non uniformi: la maggior parte ha registrato lievi aumenti, mentre alcuni indicatori sono rimasti stabili o sono diminuiti. Anche le dinamiche salariali, per il momento, non evidenziano una reazione significativa allo shock. Nel secondo trimestre il costo del lavoro per dipendente è cresciuto del 3,3% su base annua, in rallentamento dal 3,6% dei primi tre mesi dell’anno. La Bce avverte però che il processo di trasmissione dei rincari energetici è ancora in corso. Se i prezzi dell’energia resteranno elevati, gli effetti indiretti e di secondo impatto potrebbero estendere le pressioni a un numero più ampio di beni e servizi.

Shock energetico, i rischi per inflazione e crescita secondo la Bce

Il protrarsi dello shock energetico rischia di spingere ulteriormente al rialzo l’inflazione e di indebolire la crescita nell’area dell’euro. È l’avvertimento della Bce, che individua nei rincari dell’energia uno dei principali fattori di rischio per le prospettive economiche. A settembre i prezzi dei beni energetici hanno registrato un aumento annuo del 18,9%. La maggiore entità e durata dello shock potrebbe tradursi in un incremento più generalizzato dei prezzi, attraverso effetti indiretti e di secondo impatto, coinvolgendo anche salari e aspettative di inflazione.

Stretto di Hormuz (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Sul versante della crescita, l’aumento dei costi energetici riduce il potere d’acquisto delle famiglie e può frenare consumi e investimenti delle imprese. A questo si aggiunge l’inasprimento delle condizioni di finanziamento, che rischia di aggravare il rallentamento dell’attività economica. La Bce sottolinea che lo scenario dipenderà soprattutto dall’intensità e dalla durata dello shock. Ulteriori interruzioni delle forniture o un inverno particolarmente rigido potrebbero alimentare nuovi rincari del gas. Al contrario, una risoluzione duratura dei conflitti geopolitici o effetti indiretti meno pronunciati del previsto attenuerebbero le pressioni sui prezzi. Il Consiglio direttivo, che nella riunione del 29 ottobre ha lasciato invariati i tre tassi di riferimento, ribadisce un approccio guidato dai dati e dalle prospettive di inflazione, senza impegnarsi su un percorso prestabilito dei tassi.

Bce: “Le manovre di bilancio siano temporanee e mirate”

“Le manovre di bilancio in risposta allo shock energetico dovrebbero essere temporanee, mirate e modulate”, afferma la Bce. Secondo la banca centrale europea “la semplificazione e l’armonizzazione delle regole del mercato unico dell’Ue, l’accelerazione della transizione energetica e il completamento dell’Unione del risparmio e degli investimenti sono elementi essenziali per rendere l’economia dell’area dell’euro più dinamica e resiliente”.