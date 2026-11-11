Sciopero Atm del 13 novembre 2026, a Milano mezzi a rischio venerdì: le fasce di garanzia

A proclamarlo sono stati i sindacati AL Cobas e CONFIAL Trasporti

Si annuncia un venerdì di disagi per chi deve spostarsi coi mezzi pubblici a Milano a causa di uno sciopero Atm di 24 ore che si terrà il 13 novembre 2026. A proclamarlo sono stati i sindacati AL Cobas e CONFIAL Trasporti, come riferisce la stessa Azienda dei Trasporti milanesi sul proprio sito.

Sciopero 13 novembre 2026, le motivazioni

Lo sciopero del 13 novembre è stato proclamato, si legge sul sito di Atm, “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM, riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie, pulizia dei mezzi, sicurezza dei lavoratori/aggressioni, fruizione delle ferie, conversione in full time dei part time, aumento salariale di € 150 netti, comportamenti lesivi nei confronti di fruitori permessi parentali, gestione di turni anziani/plurimansione, vestiario”.

Il comunicato di Al Cobas

“I mesi passano ed è sempre la stessa storia. La spesa costa di più. Le bollette costano di più. Gli affitti costano di più. Benzina, mutui, farmaci, scuola dei figli, beni di prima necessità: tutto aumenta. Tranne i nostri stipendi”, si legge in un comunicato del sindacato Al Cobas. “Mentre il costo della vita continua a correre, chi manda avanti autobus, tram, metropolitane e depositi viene lasciato indietro. Ci chiedono sacrifici. Ci chiedono flessibilità. Ci chiedono di coprire carenze di personale. Ci chiedono di fare sempre di più. Ma nessuno può pretendere che i lavoratori paghino il prezzo di una crisi che non hanno creato”, prosegue la nota.

Modalità dello sciopero, orari e fasce di garanzia

I lavoratori delle aziende del Gruppo ATM SpA si asterranno dal lavoro con le seguenti modalità:

Personale Viaggiante di Superficie, Metropolitana, Agenti di Stazione, serv. Poma: dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio

(alle 8,45 e alle 18,00 dai capolinea e dai centro linea si rientra in deposito avvisando i passeggeri della limitazione della corsa)

NET – Personale Viaggiante Urbano Monza: dalle 09,00 alle 11,50 e dalle 14,50 al termine del servizio

NET – Personale Viaggiante Extraurbano Trezzo: dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio

Tutti i lavoratori del Gruppo ATM SpA (anche turnisti) operanti negli Impianti Fissi, Operai, Impiegati, Ausiliari della Sosta, Addetti ai Parcheggi, Tutor ecc.: l’intero orario di lavoro per ogni turno

PORTINERIE: potranno scioperare per l’intero turno di lavoro ad esclusione dei soli “titolari” del turno

Atm fa quindi sapere che il servizio delle linee potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.