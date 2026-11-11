Pensioni, l’Inps si corregge: “Adeguamento a gennaio per tutti”

“Nessun cedolino resterà fermo”. Dopo le polemiche sugli assegni congelati fino a primavera, l‘Inps si corregge: il ritocco delle pensioni, con l’adeguamento annuale all’inflazione, scatterà a gennaio per tutti, anche per gli assegni superiori a quattro volte l’importo minimo. Ed eventuali scostamenti tecnici, legati ai correttivi normativi previsti dalla manovra e ancora al vaglio del Parlamento, verranno assorbiti successivamente tramite un conguaglio.

“L’aumento legato alla perequazione sarà visibile per tutti da subito”

Ieri, l’Inps in audizione in Parlamento, aveva spiegato che “considerati i tempi necessari per il rinnovo delle pensioni”, la perequazione verrà riconosciuta solo per i cedolini più bassi, non toccate dalla legge di Bilancio, mentre per quelle più alte verranno le differenze dovute all’applicazione della rivalutazione con le nuove regole verranno riconosciute con conguaglio entro il primo trimestre. Ora l’istituto interviene per rassicurare: l‘aumento legato alla perequazione sarà visibile fin da subito nel cedolino di tutti i pensionati. Mentre il conguaglio successivo “servirà solo a perfezionare gli importi”. Una mossa per garantire che nessuna prestazione resti al palo nei primi mesi dell’anno.

Pensioni, cosa prevede la manovra

La manovra prevede la rivalutazione piena degli assegni solo per le pensioni più basse, fino a quattro volte il minimo (cioé fino a 2.447 euro, che sono anche la maggioranza, circa 16,5 milioni), per quelle più alte scatterà un meccanismo di decalage, con rivalutazione all’85% per gli assegni fino a cinque volte il minimo, e via scendere, fermandosi al 32% per quelli superiori a 10 volte in minimo. In questo modo, il governo punta a un risparmio sulla spesa pensionistica di 1,47 miliardi lordi.

Quanto verranno rivalutate le pensioni

Calcolatrice alla mano, significa che per un assegno di 2.000 euro, considerando un’inflazione vicina al 3% quest’anno, la rivalutazione sarà piena, circa 60 euro lordi al mese; per una pensione di 3.000 euro circa 76 euro al mese (con rivalutazione all’85)%, e una perdita di circa 150 euro l’anno, e così via. Con 6.500 euro al mese la rivalutazione (al 32%) sarà di circa 62 euro al mese e una perdita di oltre 1.500 euro all’anno.

Circa 3,5 milioni di pensionati perderanno 500 euro l’anno

Secondo le stime dell’Istat, confrontando il regime vigente con le modifiche messe in cantiere, poco più di 3,5 milioni di pensionati vedranno sfumare in media circa 510 euro lordi all’anno nel corso del 2027, rispetto a quanto avrebbero incassato mantenendo il meccanismo attuale. Con una compressione reale del potere d’acquisto. Questa almeno è al momento l’architettura della legge di Bilancio, fortemente contestata dai sindacati e sui quali i partiti di maggioranza, in particolare Forza Italia, hanno messo i tecnici al lavoro per contenere l’impatto.