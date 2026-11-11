Manovra, sindacati della scuola in piazza contro i tagli: "Promesse diventino fatti"

I sindacati del mondo della scuola scendono in piazza contro i tagli previsti nella bozza della manovra di bilancio per il 2027. Uil Scuola Rua, Cisl Scuola, Snals e Anief manifestano in Piazza Vidoni, a Roma, accanto alla sede del Dipartimento della Funzione Pubblica nei giorni dell’interlocuzione con il governo per scongiurare il taglio di migliaia di posti di lavoro per il prossimo triennio. “Siamo qui per protestare contro i 7mila tagli alla scuola”, spiega Giuseppe D’Aprile, segretario generale Uil Scuola Rua. “Noi chiediamo al governo di non tagliare sulla scuola se è vero che dalla scuola passa il futuro del nostro Paese. Abbiamo avuto promesse rassicuranti ma non ci accontentiamo. Diciamo che rimarremo vigili affinché dalle promesse si passi ai fatti”. “Un messaggio forte e chiaro per dire no ai tagli del personale docenti e Ata”, dice invece la segretaria generale Cisl scuola Ivana Barbacci. Ci siamo trovati un’amara sorpresa nel Dl bilancio. Dovevano esserci investimenti e ci siamo ritrovati tagli. 250 milioni derivanti dal taglio di quasi 7mila operatori della scuola non sono accettabili. Non sono accettabili e chiediamo lo stralcio di quell’articolo”.