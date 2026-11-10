Sud, Svimez: “Pil +0,9% nel 2026 ma rallenta al +0,5% nel 2027 senza Pnrr”

Nel 2026 il Pil del Sud dovrebbe continuare a crescere, sia pur di poco, più di quello del Centro-Nord, con un incremento pari allo 0,9%, contro lo 0,8% del Settentrione. Nel 2027 questa tendenza dovrebbe però tendere ad annullarsi: la crescita meridionale rallenterebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord, scontando la fine del Pnrr. È quanto emerge dal Rapporto Svimez 2026 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno’, con l’accento posto sul valore della coesione necessaria, secondo la Svimez, per trasformare la convergenza economica in diritti e opportunità per le nuove generazioni. La crescita del Sud degli ultimi anni, sottolinea la Svimez, non si è infatti ancora tradotta in un miglioramento diffuso delle condizioni di vita a causa dei salari reali in calo, della povertà lavorativa, dell’inverno demografico e della fuga dei giovani verso il Nord e l’estero. A ottant’anni dalla sua fondazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Svimez ha rinnovato il messaggio che ne ha accompagnato la storia: lo sviluppo del Mezzogiorno è una condizione per la crescita di tutta l’Italia.“Oggi, per restituire significato e credibilità al progetto di integrazione, l’Europa deve adottare scelte comuni e politiche economiche e sociali volte a favorire in tutti i suoi territori l’uguaglianza nei diritti e nelle opportunità”, afferma il direttore della Svimez Luca Bianchi.

Svimez: “Pil +9,5% in ultimi 4 anni, decisivo il Pnrr”

Tra il 2021 e il 2025 il Pil del Mezzogiorno è cresciuto cumulativamente del 9,5%, contro il +6,6% del Centro-Nord e il +7,2% della media nazionale. È quanto emerge dal Rapporto Svimez 2026 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno’. Anche nel 2025, pur con un’economia in rallentamento, il Sud ha fatto meglio del resto del Paese: +0,7% contro +0,5%, si sottolinea nel Rapporto. A trainare la crescita sono stati gli investimenti (+24,4% contro +17,1%) e un recupero che ha toccato tutti i comparti: costruzioni +33,2%, industria in senso stretto +7,8% (contro appena +0,9% nel Centro-Nord), servizi +8,1%. La caratteristica distintiva della nuova convergenza, si specifica, è che all’espansione degli investimenti non ha corrisposto un rafforzamento dei consumi: +7,6% al Sud contro +9,9% al Centro-Nord.Decisivi sono stati gli stimoli legati a Superbonus e Pnrr: per il Piano la Svimez stima un PIL meridionale superiore del 2,6% rispetto allo scenario senza intervento nel 2026 (2% nel Centro-Nord) e ancora del 2,3% nel 2030.Da segnalare però gli effetti, si specifica nel Rapporto, del progressivo esaurimento dell’impulso straordinario del Pnrr. Gli investimenti, che nel 2026 dovrebbero crescere ancora del 6% nel Mezzogiorno, rallenterebbero bruscamente allo 0,8% nel 2027, contro l’1,8% del Centro-Nord. A questo si aggiungono gli effetti della nuova pressione inflazionistica sui redditi e sui consumi. La Svimez stima una diminuzione dello 0,1% del reddito disponibile reale delle famiglie meridionali nel 2027 (+0,6% il dato di previsione per il Centro-Nord).Il 2027, sottolinea la Svimez, si profila dunque “come un anno di passaggio decisivo”. Il rischio è che, “venuto meno il sostegno straordinario agli investimenti, tornino a prevalere le debolezze strutturali che hanno storicamente frenato la crescita del Mezzogiorno. La questione decisiva è perciò come evitare di tornare alle tendenze di lungo periodo”. Nel nuovo scenario “è necessario un progetto nazionale capace di coniugare crescita e coesione, valorizzando le interdipendenze tra Nord e Sud nell’interesse dell’intero Paese e apprendendo dalle politiche che hanno favorito la nuova stagione di convergenza economica. È da questa prospettiva che dobbiamo guardare all’eredità del Pnrr”, si sottolinea.

154mila giovani 25-34enni trasferiti al Centro-Nord in 2021-25

Nel quinquennio 2021-2025 il Mezzogiorno ha perso circa 154 mila giovani 25-34enni negli scambi con il Centro-Nord; nell’ultimo triennio anche il Centro-Nord ha registrato un saldo netto negativo con l’estero di oltre 36mila laureati under 35. È quanto emerge dal Rapporto Svimez 2026 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno’, specificando che il bilancio migratorio complessivo della fascia resta negativo per circa 84 mila persone. I laureati sono ormai il 54% dei giovani che partono verso il Centro-Nord (meno di un quarto nel 2005). Cresce anche l’emigrazione di donne laureate, 16mila dal sud verso il nord e 10mila dal nord verso l’estero. Tra il 2000 e il 2024 il costo formativo dei laureati trasferiti, tra Centro-Nord ed estero, ha generato un saldo negativo per il Sud di circa 135 miliardi. Tra il 2026 e il 2040 la popolazione sotto i 15 anni del Mezzogiorno diminuirà del 26% (da 2,4 a 1,7 milioni), contro circa il 15% dell’Italia e l’11% dell’UE a 27. Tra il 2006 e il 2026 i 15-34enni meridionali si sono ridotti di oltre un quarto, circa 1,4 milioni in meno.La scuola, sottolinea la Svimez, è un presidio di cittadinanza: rafforzarla significa rendere i territori più attrattivi per le famiglie. Dal 2026 al 2040 è attesa una riduzione della popolazione under 15 del 15% in Italia e del 26% nel Mezzogiorno. Il rischio da evitare è adattare al ribasso l’offerta scolastica al degiovanimento.Meno bambini e più pensionati non devono tradursi automaticamente in meno scuole e insegnanti: significherebbe accettare lo spopolamento come inevitabile. La Svimez propone di ribaltare la prospettiva investimento nella scuola come pezzo di una strategia di contrasto allo spopolamento: rafforzare il tempo pieno, contrastare i deficit formativi nei contesti ad elevato disagio sociale e investire nell’integrazione dei minori con background migratorio.

Foti: “1,3 mln di posti di lavoro. Chi ci critica non ha fatto meglio”

“1 milione e 300mila posti di lavoro in tutta Italia, la maggior parte dei quali a tempo indeterminato non è un’invenzione del governo Meloni, ma la realtà dei fatti. Si può anche polemizzare e qualcuno dirà che bisognava fare meglio, peccato che quando c’era non l’ha fatto”, ha detto Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2026.