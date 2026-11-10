Manovra 2027, la Cgil a Montecitorio: “Accelera il declino, il 20 novembre sciopero generale per cambiarla”

Sulla Manovra 2027 oggi la Cgil è stata audita a Montecitorio, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Siamo di fronte a una Manovra di bilancio che non è neanche lontanamente in grado di affrontare l’emergenza economica e sociale in corso e che accelera il declino dell’Italia e l’impoverimento della stragrande maggioranza dei cittadini, anziché porvi rimedio. La Cgil ha proclamato, per il prossimo 20 novembre, lo sciopero generale per cambiarla – afferma il sindacato – non solo nell’interesse delle persone che rappresentiamo, ma di tutto il Paese”. Per Christian Ferrari, segretario confederale, “la scelta più ingiustificabile di tutte: l’incremento delle spese militari di ben 14 miliardi per il prossimo biennio, il più rilevante aumento degli investimenti in armi in tempo di pace, fatto oltretutto indebitando ancor di più il Paese e le giovani generazioni”.

Manovra 2027, la Cgil: “Fa cassa sui pensionati”

La Manovra – prosegue Ferrari – “torna a fare cassa sulle pensioni, colpendo circa 3,5 milioni di pensionati e riducendo la tutela del loro potere d’acquisto, con nuovi tagli tra il 15 e il 68% alla rivalutazione degli assegni previdenziali che, cumulati con quelli già previsti a partire dalla prima legge di Bilancio di questa Legislatura, determineranno, fino al 2036, una contrazione complessiva della spesa pensionistica nell’ordine di 100 miliardi di euro. Prevede ‘briciole’ anche per il cosìdetto ceto medio: con una riduzione dell’Irpef, una tantum per il solo 2027, per i redditi superiori a 50mila euro, con benefici che vanno da 100 euro annui per un reddito di 51mila euro a 500 euro per quelli da 55mila euro in su, senza alcun tetto”. La Manovra – prosegue la Cgil – “non stanzia alcun sostegno per il 92% di chi vive di reddito fisso”.

“Non si intravede alcun segnale di miglioramento all’orizzonte; anzi, la situazione economica e sociale continua a precipitare. Siamo di fronte a una Manovra di bilancio che è del tutto priva di trasparenza – osserva la Cgil – dalle coperture opache, con il massiccio ricorso al drenaggio fiscale e alle risorse del Pnrr per finanziare numerose misure-spot, alla totale assenza di indicazioni sulla destinazione delle ingenti risorse a debito derivanti dall’attivazione delle clausole di salvaguardia per difesa ed energia”.

La Cgil: “Vogliamo unirci alle proteste degli studenti”

“La nostra organizzazione vuole unirsi alla loro lotta per costruire un avvenire diverso, per l’Italia e per l’Europa” prosegue la Cgil a Montecitorio. “Il 20 novembre sarà anche la giornata dello sciopero europeo delle studentesse e degli studenti – osserva infatti la Cgil – i più convinti della necessità di una svolta economica, i più ostili alle politiche di riarmo, i più impegnati a favore della pace, i più combattivi contro il riscaldamento climatico. A muoverli sono, semplicemente, la preoccupazione per il loro futuro, per la crisi sociale che imperversa nel nostro Paese e per il clima di guerra permanente in cui siamo immersi a livello internazionale”.