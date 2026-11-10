Ex Ilva, arrivano offerte da Jindal e Arvedi. I sindacati: “Subito confronto a Chigi”

Una conferma e una novità. Arrivano dagli indiani di Jindal e dagli italiani di Arvedi le due offerte pervenute per l’ex Ilva ieri, nel giorno della scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Sul tavolo dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, dunque, oltre a quella del gruppo indiano, non c’è la proposta della ‘cordata italiana’ guidata da Federacciai, così come si defilano gli statunitensi di Flacks. La novità è invece la proposta del gruppo cremonese, che amplia il ventaglio a disposizione dei Commissari Straordinari, che procederanno ora all’esame delle proposte “per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando”.

Si apre dunque la corsa per accaparrarsi gli asset del Gruppo siderurgico, a dieci giorni dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha imposto lo spegnimento dell’area a caldo del sito di Taranto. “Ci siamo sentiti come italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani di fare la nostra offerta subordinata ad alcune condizioni sospensive”, ha specificato il Gruppo Arvedi in una nota, sottolineando che tra queste figurano “l’approvazione, l’accoglimento, l’apprezzamento del nostro lavoro e dei nostri piani industriale, ambientale, occupazionale e sociale da parte delle Istituzioni e della Comunità di Taranto”, elementi in assenza dei quali “riteniamo non sarà possibile procedere”.

La ‘cordata italiana’, ha aggiunto il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, “non è stata inutile”, ma anzi “ha contribuito a creare le condizioni per una soluzione industriale di sistema”. Gozzi ha poi espresso “pieno sostegno” all’iniziativa del Gruppo Arvedi, la quale “con il suo progetto di decarbonizzazione e rilancio del sito di Taranto, rappresenta un passaggio di grande valore strategico”.

Le reazioni dei sindacati

Nessuna presa di posizione invece dagli indiani di Jindal, mentre a prendere parola sono le forze sindacali. “E’ indispensabile che il governo convochi quanto prima le organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi”, spiegano in una nota congiunta Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim-Cisl, Samuele Lodi, segretario generale della Fiom-Cgil e Davide Sperti, segretario generale Uilm-Uil. Secondo i quali la novità rappresentata dall’offerta di Arvedi “rappresenta un passaggio importante”, ma non consente, allo stato attuale, “di esprimere alcuna valutazione sul futuro piano del gruppo siderurgico e le conseguenze sul piano strategico, produttivo e occupazionale”.

“Ribadiamo ancora una volta la centralità della credibilità e sostenibilità del progetto industriale, insieme alla salvaguardia dell’occupazione”, aggiungono Uliano, Lodi e Sperti, secondo i quali “dopo anni di scelte sbagliate, impegni disattesi e continui rinvii, non sono accettabili soluzioni prive di certezze”. Fim, Fiom e Uilm ribadiscono infine che “qualsiasi soluzione dovrà prevedere un ruolo diretto dello Stato nella compagine societaria e un’assunzione di responsabilità nel garantire trasparenza sull’esito della procedura per aprire immediatamente un confronto vero”.