Dl Bollette, via libera dal Cdm. Meloni: “Governo coraggioso e concreto”. Le opposizioni: “Prendete in giro il Paese”

Altro intervento del governo per far fronte ai costi dell’energia e cercare di smussare le impennate dei prezzi. Il decreto Bollette è stato approvato dal consiglio dei ministri. Cuore del provvedimento – che era già slittato per due volte – è una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica. “Il caro energia è un problema strutturale, che richiede decisioni concrete e il coraggio di intervenire sui meccanismi che lo alimentano, anche quando toccano interessi forti – dice la premier Giorgia Meloni – è la strada che questo governo ha scelto”. Meloni è chiara nel ricordare che l’intervento è avvenuto su “uno dei nodi più difficili del caro energia, quello del meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas e pesa sui conti delle famiglie e delle imprese”.

Cosa prevede

Tre mosse precise sono riflesse nel decreto. Prima: stabilisce un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità. Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al Megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità. Seconda: far arrivare alle bollette i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi. Terza: proteggere il risparmio destinato ai consumatori.La misura è stata definita nell’ambito del confronto con la commissione Europea. L’obiettivo è contenere l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità pensando a famiglie e imprese. Alla base dell’alleggerimento dei costi c’è un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. A partire da gennaio le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al Megawattora (MWh).

“Con il decreto approvato – osserva il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin – completiamo il percorso del dl Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese”. Per il ministro si tratta di “un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”.Dietro il decreto, oltre al dialogo con la commissione Europea, c’è il lavoro “portato avanti con la collaborazione istituzionale dell’Arera e del Gme”.

L’opposizione: “Prendete in giro gli italiani”

Ma per Avs il “governo continua a prendere in giro gli italiani” perché quella che viene venduta come una riduzione di 15 euro al MWh si traduce in “una riduzione di 1,4 euro al mese per le famiglie”. Secondo Confcom è “importante che i benefici dell’intervento siano effettivamente trasferiti ai clienti finali, traducendosi in una riduzione concreta della spesa energetica per famiglie e imprese”. Ma il governo è animato non solo dalle preoccupazioni per le bollette. La premier fa presente come si continui a lavorare anche sul contenimento del costo dei carburanti e che il meccanismo delle accise mobili resta in vigore pronto per essere riattivato “ogni volta che l’andamento dei prezzi lo richiederà”.