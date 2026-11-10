Decreto bollette 2026, i conti del Codacons su quanto si può risparmiare col tetto al prezzo del gas

Il Codacons fa i conti sui risparmi per le famiglie che potrebbero arrivare dal Decreto bollette 2026 approvato dal governo. Secondo le stime dell’associazione dei consumatori il provvedimento potrebbe tradursi in un risparmio annuo medio per famiglia che potrebbe arrivare fino a 37 euro.

“Sulla base dei dati forniti dal governo, il tetto al prezzo del gas per la produzione di energia determinerebbe un risparmio compreso in media tra i 27 e i 37 euro annui a famiglia, ma sulla misura incombono ancora troppe incognite che potrebbero ridurre fino a dimezzare i benefici per i consumatori”, afferma il Codacons diffondendo le prime simulazioni sugli effetti della misura.

Prendendo per buone le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui le misure approvate ieri consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora, con un risparmio finale del 5% sul prezzo dell’energia in bolletta, la minore spesa annua sarà compresa tra i 27 e i 37 euro a utenza per le tipologie di consumo più diffuse in Italia.

Le stime per single, coppie e famiglie con elevati consumi

In base alle simulazioni del Codacons un single con consumi elettrici compresi tra i 1.000 e i 1.500 kWh annui risparmierebbe tra 14 e 21 euro all’anno in bolletta; una coppia con consumi tra 2.000 e 2.200 kWh/ anno risparmierebbe tra i 27,5 e i 30 euro annui; per una famiglia con consumi tra 2.500 e 2.700 euro kWh/anno il risparmio sarebbe compreso tra i 34,5 e i 37 euro annui; una famiglia con elevati consumi (3000-3.300 kWh/anno) godrebbe di uno sconto tra i 41,5 e i 45,5 euro all’anno. “Si tratta tuttavia- dice il Codacons – di stime su cui incombono diverse variabili – avverte il Codacons -. La domanda di energia, i prezzi del gas sui mercati, e la ripartizione effettiva degli oneri che, come noto, ricadono in parte sugli operatori, in parte sui consumatori, potrebbero ridurre sensibilmente il vantaggio in bolletta, fino a dimezzarlo”.

Assoutenti: “18 mln famiglie interessate dal provvedimento”

“Più di una famiglia su due sarà interessata dalle misure del Decreto bollette 2026, ma le novità varate dal governo potrebbero colpire indirettamente l’intero mercato al dettaglio dell’energia elettrica”. Lo afferma Assoutenti, commentando il tetto al prezzo del gas per la produzione di energia elettrica. “Le misure annunciate ieri dal governo interessano 18 milioni di famiglie, quelle cioè che dispongono di contratti della luce a prezzo variabile: si tratta di utenti che rientrano nel mercato libero, vulnerabili e clienti del Servizio a Tutele Graduali, in totale il 59% delle utenze domestiche – spiega il presidente Gabriele Melluso –. Tuttavia i maggiori oneri in capo alle aziende energetiche potrebbero riflettersi anche sui contratti a prezzo fisso, oggi non interessati dalle misure del decreto bollette”.

“Il rischio infatti è che per compensare i maggiori costi a loro carico e proteggersi dai futuri effetti delle nuove misure, i fornitori da un lato riducano sensibilmente il numero di offerte a prezzo fisso oggi presenti sul mercato, dall’altro applichino condizioni economiche molto più svantaggiose a chi ha un contratto a prezzo fisso in scadenza nei prossimi mesi. Una componente di rischio che si aggiunge ai rincari fisiologici legati all’andamento al rialzo dei prezzi dell’energia sui mercati. Per questo occorrerà valutare con attenzione e nel merito i reali effetti che il decreto Bollette produrrà per le tasche dei consumatori”, conclude Melluso.