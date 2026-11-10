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martedì 10 novembre 2026

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Beko, assessore Consoli: "Insisteremo per mantenimento standard produttivi nelle Marche"

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In attesa del nuovo tavolo convocato per il 24 novembre al Mimit, l’Assessore al Lavoro delle Marche Tiziano Consoli è tornato a fare il punto sulla vertenza Beko ribadendo le richieste all’azienda: “Sviluppo degli investimenti, tutela occupazionale e soprattutto mantenimento degli standard produttivi”, ha detto a margine del consiglio regionale. “Senza, le nuove linee delle produzioni sui prodotti innovativi di induzione non potranno essere fatte. Insisteremo al fianco dei lavoratori e delle sigle sindacali, per ottenere il più possibile” ha concluso.