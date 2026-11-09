OK dell’Ecofin a flessibilità su energia e difesa per l’Italia

Via libera dei ministri delle Finanze dell’Ue al Consiglio Ecofin a Bruxelles all’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per l’Italia, con l’obiettivo di derogare ai limiti di spesa sia in ambito di difesa sia di energia. La clausola di flessibilità ha una durata di quattro anni e consente agli Stati membri di discostarsi temporaneamente dai percorsi di spesa netta concordati, per un importo massimo pari all’1,5% del Pil, al fine di sostenere l’aumento delle spese per la difesa. Durante il periodo di attivazione, gli Stati devono comunque garantire il rispetto degli impegni previsti dal quadro europeo di governance economica riformato. Per quanto riguarda l’estensione all’energia, non può essere superato lo 0,3% del Pil annuo e la spesa cumulativa entro la fine del 2028 deve rimanere entro lo 0,6% del Pil.

Come ricorda il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, le legge di Bilancio 2027 prevede di avvalersi della flessibilità consentita dalla clausola di salvaguardia nazionale (Nec) per spese nel settore della difesa, fino a un massimo dello 0,3% del Pil sia per il 2027 che per il 2028. Inoltre, è previsto un ulteriore margine, sempre pari allo 0,3% del Pil per ciascuno dei due anni, destinato a misure volte a rafforzare la resilienza energetica. Secondo quanto riportato del documento del Consiglio Ue, l’Italia nella sua richiesta prevede un’ulteriore spesa per la difesa pari a un massimo di 0,9 punti percentuali del Pil entro la fine del 2028. Stando a quanto riferito, l’aumento rifletterebbe sia nuovi programmi di investimento pluriennali sia una maggiore spesa corrente, qui compresi costi più elevati per il personale e altri oneri operativi.

Per quanto riguarda la sicurezza energetica, il governo italiano ha presentato un elenco iniziale di misure tra cui investimenti nell’elettrificazione residenziale, nel miglioramento della prestazione energetica di edifici e strutture – sia pubblici che privati, compresi scuole, università e presidi sanitari –, nell’implementazione di soluzioni basate su energie rinnovabili (tra cui impianti fotovoltaici), in incentivi finanziari mirati legati a investimenti per la decarbonizzazione, nonché nel trasporto ferroviario, nel trasporto pubblico e nella mobilità urbana sostenibile; sono inoltre previsti investimenti nell’espansione della produzione di energia da fonti rinnovabili, nello stoccaggio energetico, nella flessibilità del sistema energetico e nei biocarburanti.

Giorgetti: “Salutiamo con soddisfazione attivazione Nec Italia”

“Salutiamo con soddisfazione l’approvazione della Raccomandazione: la clausola di salvaguardia nazionale ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”, ha commentato il ministro Giorgetti. “Abbiamo condotto approfondite interlocuzioni con la Commissione in merito alle misure di sicurezza energetica che intendiamo attuare avvalendoci della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale. Tali interventi riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, nonché la mobilità sostenibile come trasporto locale e infrastrutture ferroviarie. L’attuazione sarà un aspetto cruciale: la Commissione dovrà valutare, ex post, l’effettiva spesa sostenuta per le singole misure; sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità. A tal fine, l’Italia fornirà aggiornamenti semestrali sulle misure per le quali viene richiesta l’applicazione della flessibilità”.