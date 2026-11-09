Ex Ilva, Arvedi e Jindal avanzano offerte. Il gruppo italiano: “Nostra proposta subordinata a OK di istituzioni e popolazione di Taranto”

Sono due le offerte pervenute per l’ex Ilva allo scadere dei termini per la presentazione delle domande: sul tavolo dei commissari straordinari, ci sono le proposte del gruppo indiano Jindal e degli italiani di Arvedi. Non ha partecipato invece Flacks né la cordata italiana guidata da Federacciai.

“I Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (AS), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria (AS), Alessandro Danovi, Francesco Di Ciommo e Daniela Savi, rendono noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte dell’8 novembre 2026, sono pervenute due offerte per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti Ex Ilva. Le proposte, entrambe relative all’acquisto di tutti i complessi aziendali attivi, provengono dal gruppo Arvedi e da Jindal Steel International. Le due offerte sono state depositate secondo quanto previsto dalle procedure e i Commissari Straordinari procederanno ora all’esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando”, si legge in una nota.

Arvedi: “Offerta subordinata ad accoglimento di istituzioni e popolazione di Taranto”

“Ci siamo sentiti come italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani di fare la nostra offerta subordinata ad alcune condizioni sospensive. Tra queste, l’approvazione, l’accoglimento, l’apprezzamento del nostro lavoro e dei nostri piani industriale, ambientale, occupazionale e sociale da parte delle Istituzioni e della Comunità di Taranto in assenza dei quali riteniamo non sarà possibile procedere”, ha dichiarato Finarvedi, la società finanziaria del Gruppo Arvedi.

I sindacati: “Subito confronto a Chigi per conoscere nel dettaglio le offerte”

“Rispetto a quanto emerso a mezzo stampa circa l’esito della gara per l’ex Ilva, la presentazione dell’offerta di Arvedi, oltre a quella di Jindal, è certamente una novità e rappresenta un passaggio importante, ma non consente, allo stato attuale, di esprimere alcuna valutazione sul futuro piano del gruppo siderurgico e le conseguenze sul piano strategico, produttivo e occupazionale”, hanno affermato in una nota congiunta Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl, Samuele Lodi, segretario generale Fiom-Cgil e Davide Sperti, segretario generale Uilm-Uil.

Per Fim, Fiom e Uilm “è indispensabile che il governo convochi quanto prima le organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi, dando seguito all’impegno assunto e tenendo conto di quanto formalizzato nel verbale del 27 ottobre scorso. Quel verbale dovrà rappresentare la linea portante di qualsivoglia piano industriale”, hanno sottolineato i sindacalisti. “È necessario conoscere nel dettaglio i contenuti delle offerte pervenute: gli investimenti previsti, le prospettive produttive dei singoli stabilimenti, i tempi di attuazione e, soprattutto, le garanzie per tutti i lavoratori, compresi quelli dell’indotto. Ribadiamo ancora una volta la centralità della credibilità e sostenibilità del progetto industriale, insieme alla salvaguardia occupazione”, hanno aggiungoto Uliano, Lodi e Sperti, secondo i quali “dopo anni di scelte sbagliate, impegni disattesi e continui rinvii, non sono accettabili soluzioni prive di certezze“.

Fim, Fiom e Uilm hanno infine ribadito infine che “qualsiasi soluzione dovrà prevedere un ruolo diretto dello Stato nella compagine societaria e un’assunzione di responsabilità nel garantire trasparenza sull’esito della procedura per aprire immediatamente un confronto vero. Il futuro, dei lavoratori e di intere comunità non può essere affidato alle indiscrezioni di stampa né a decisioni assunte senza il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze“.

Gozzi (Federacciai): “Cordata italiana ha contribuito a trovare soluzione”

“La cordata italiana ha rappresentato un atto di responsabilità nazionale: di fronte a una questione strategica come il futuro dell’ex Ilva, la siderurgia italiana non poteva restare indifferente”, ha affermato Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai, in una dichiarazione sul futuro dell’ex Ilva. “In questi mesi abbiamo svolto un importante lavoro di analisi e confronto, contribuendo a creare le condizioni per una soluzione industriale di sistema. L’iniziativa del gruppo Arvedi, con il suo progetto di decarbonizzazione e rilancio del sito di Taranto, rappresenta un passaggio di grande valore strategico. A loro va il nostro pieno sostegno. Il lavoro della cordata non è stato inutile: alcune aziende sono già impegnate nella continuità delle forniture di bramme e altre hanno manifestato la disponibilità a collaborare al progetto. L’obiettivo comune deve essere quello di salvaguardare un asset fondamentale per l’industria italiana, i lavoratori e la nostra autonomia strategica“, ha aggiunto Gozzi.