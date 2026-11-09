Dl Bollette e Infrastrutture, Cdm dà il via libera. Sì alla riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica

Dopo 40 minuti di riunione a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha dato il suo OK al decreto Bollette e al decreto Infrastrutture. Il primo, in particolare, prevede una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. A partire da gennaio, dunque, “le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al Megawattora“, ha confermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. La misura è stata “definita nell’ambito dell’interlocuzione con la Commissione europea e finalizzata a contenere l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità“. L’intervento, viene spiegato, “si inserisce nel quadro delle iniziative del governo per contenere il costo dell’energia, tutelare famiglie e imprese e sostenere la competitività del sistema produttivo”.

Giorgia Meloni: “Dal governo coraggio e decisioni concrete”

“Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Bollette. Abbiamo scelto di affrontare uno dei nodi più difficili del caro energia: il meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas e pesa sui conti delle famiglie e delle imprese”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il decreto interviene su questo punto, con tre scelte precise – spiega la premier – La prima: stabilisce un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità. Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità. La seconda: far arrivare alle bollette i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi. L’Arera fisserà regole ancor più stringenti contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi. Inoltre, abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Perché se l’Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini. La terza: proteggere il risparmio destinato ai consumatori. Nel decreto fissiamo limiti rigorosi al trasferimento dei costi: chi è chiamato a finanziare il meccanismo non può ribaltarli sulle bollette, oltre quanto espressamente consentito dalla norma. La misura durerà diciotto mesi e prevede un’uscita graduale, per evitare bruschi cambiamenti alla scadenza”. “Questo intervento – sottolinea Meloni – agisce sul prezzo all’ingrosso dell’energia e i suoi effetti richiederanno tempo. Ci aspettiamo benefici importanti, ma le stime ci dicono che le imprese che hanno una quota di autoproduzione e consumano più energia elettrica potranno avere i risparmi più consistenti. Benefici che potranno aumentare, sul fronte della bolletta del gas, se a questo meccanismo aggiungiamo anche il taglio previsto dal decreto di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema”.

“Accanto alle bollette, continuiamo a lavorare sul costo dei carburanti. Finora abbiamo destinato due miliardi e mezzo di euro a contenerne i prezzi, concentrando gli interventi sul gasolio. Perché il gasolio muove i camion, i trasporti e tante attività produttive. E il suo costo si riflette sui prezzi dei beni che acquistiamo ogni giorno. Oggi è in vigore il tetto ai prezzi alla pompa adottato dalla maggior parte delle società petrolifere. Il meccanismo delle accise mobili resta in vigore, e lo riattiveremo ogni volta che l’andamento dei prezzi lo richiederà”, conclude la premier.

“Il caro energia è un problema strutturale, che richiede decisioni concrete e il coraggio di intervenire sui meccanismi che lo alimentano, anche quando toccano interessi forti. È la strada che questo Governo ha scelto”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo Decreto Bollette.

Sale a 50 mln il fondo affitto 2027 per i genitori separati

Per quanto riguarda invece il Dl Infrastrutture, “sale da 20 a 50 milioni di euro per il 2027 il Fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati“. Vengono quindi aggiunti “30 milioni” a una misura voluta dal ministro Matteo Salvini per “per aiutare chi, dopo una separazione, deve affrontare la necessità di una nuova casa”. Il sostegno è “rivolto ai genitori non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, con figli a carico fino al 21esimo anno di età. Un aiuto concreto, potenziato anche alla luce delle domande presentate nel 2026, per non lasciare sole le famiglie in un momento di difficoltà”.

35 milioni per deposito Gnl a Vado Ligure, 10 mln per fronteggiare i costi degli aerei da e per la Sardegna

Il decreto prevede anche nuovi investimenti e maggiore integrazione tra gli scali. Sono previsti 35 milioni di euro nel triennio 2027-2029 sono destinati alla realizzazione del nuovo deposito di Gnl e Bio-Gnl nel porto di Vado Ligure, oltre all’ingresso del porto di Gallipoli nell’Autorità di sistema portuale competente per Taranto.

Fino a 10 milioni di euro per il 2026 a sostegno della continuità territoriale aerea della Sardegna. Il decreto Infrastrutture interviene anche “per fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi del carburante per l’aviazione e tutelare i collegamenti dell’isola”. In questo modo, si cerca di “assicurare ai cittadini sardi il diritto di spostarsi per lavoro, studio, salute e necessità familiari. Garantire la continuità territoriale significa ridurre gli svantaggi dell’insularità e mantenere la Sardegna collegata al resto del Paese”.

Bonelli sul Dl Bollette: “Alle famiglie appena 1,4 euro al mese, governo ingannatore”

“Il governo Meloni annuncia in pompa magna una riduzione di 15 euro al megawattora, ma per le famiglie il beneficio si traduce in appena 1,4 euro al mese. Una cifra beffa, che dimostra tutta la distanza tra la propaganda del governo e la realtà che vivono milioni di italiani alle prese con bollette sempre più pesanti. Ancora una volta si interviene con misure temporanee senza affrontare il problema strutturale del caro energia: la dipendenza dal gas. Invece di continuare a sostenere un modello energetico legato alle fonti fossili e agli interessi delle lobby del gas, il governo dovrebbe accelerare sulle rinnovabili, sugli accumuli e sull’efficienza energetica. Il governo continua a prendere in giro gli italiani: mentre le famiglie pagano bollette insostenibili, celebrano uno sconto beffa”, ha commentato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.