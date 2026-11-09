Crédit Agricole propone a Banco Bpm l’avvio delle trattative per una fusione

Crédit Agricole ha proposto a Banco Bpm di avviare “una negoziazione relativa a una fusione tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia”. Lo riferisce il gruppo bancario francese in una nota, spiegando che l’istituto meneghino “costituirebbe il fulcro della società risultante dalla fusione, che rimarrebbe quotata a Milano”.

Crédit Agricole: “Castagna verrebbe confermato ad del nuovo gruppo”

Il progetto di fusione “mira a preservare l’identità e l’autonomia operativa della società risultante dalla fusione, con un assetto di governo societario equilibrato. Il consiglio di amministrazione continuerebbe a essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti. L’attuale amministratore delegato di Banco Bpm verrebbe confermato come amministratore delegato della nuova realtà”, ha spiegato Crédit Agricole in una nota riferendosi a Giuseppe Castagna.

Sede di Banco Bpm, Milano, 26 novembre 2024 (Foto di Marco Ottico/LaPresse)

Crédit Agricole: “Proposta amichevole. Darebbe vita al 3° gruppo bancario italiano”

È una “proposta di natura amichevole, che è stata sottoposta per la valutazione del consiglio di amministrazione di Banco Bpm, rappresenta la naturale evoluzione della partnership di lungo termine tra Banco Bpm e Crédit Agricole e della reciproca conoscenza maturata tra i due gruppi”, ha aggiunto l’istituto francese.

“Questo progetto strategico darebbe vita al terzo gruppo bancario italiano, con la capacità di servire 6,5 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 2.300 filiali unendo forte presenza sul territorio, solidità finanziaria e consolidata esperienza nel settore. La proposta si fonda anzitutto su una visione industriale e imprenditoriale di lungo termine. Mira infatti a unire due gruppi profondamente radicati in Italia per creare un nuovo campione nazionale, avviare una nuova fase di sviluppo e ampliare le loro prospettive di crescita”.

“In conseguenza del proprio apporto, Crédit Agricole incrementerebbe la propria partecipazione dall’attuale 29,6% del capitale di Banco Bpm a circa il 45% del capitale della società risultante dalla fusione”, ha riferito la banca di Montrouge specificando che l’operazione “potrebbe essere perfezionata nella seconda metà del 2027″.

Il voto dell’assemblea dei soci

La potenziale operazione sarebbe condizionata dall’approvazione “dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Banco Bpm, con le maggioranze richieste per poter beneficiare del c.d. whitewash (esentando così Crédit Agricole S.A. dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria)” e dall’ottenimento “delle autorizzazioni usuali per questa tipologia di operazioni (ivi incluse le autorizzazioni da parte di BCE nonché secondo la disciplina golden power italiana)”.

Cosa prevede la proposta per gli azionisti di Banco Bpm

“Per gli azionisti di Banco Bpm, la proposta prevede un rapporto di cambio che riflette un premio del 20%, oltre al pagamento di un dividendo straordinario di 1 miliardo di euro agli attuali azionisti di Banco Bpm. Le sinergie attese sono stimate in 800 milioni all’anno. La potenziale operazione comporterebbe un aumento stimato di circa il 24% dell’utile per azione di Banco Bpm nel 2027, grazie al premio offerto e alle significative sinergie”.