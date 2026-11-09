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lunedì 9 novembre 2026

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Axa, on air la campagna “Il futuro inizia dai nostri sogni”

Axa, on air la campagna “Il futuro inizia dai nostri sogni”
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In tv e sul web dal 9 fino al 29 novembre

Dal 9 fino al 29 novembre, sulle Connected TV, sul web e in TV sui canali RAI, torna protagonista la campagna pubblicitaria di Axa, “Il futuro inizia dai nostri sogni”. Ideata da Publicis Conseil e localizzata per il mercato italiano da LePub Milano, con strategia e pianificazione di Wavemaker Italy, anche in questa nuova wave ritroviamo la protagonista, una bambina mentre sogna il suo futuro, esplorando con la mente i tanti progetti da realizzare, riscoprendosi poi adulta e orgogliosa di aver realizzato il suo desiderio. Novità, un soggetto inedito nel formato 15”, che si affianca al soggetto da 30” e che affonda lo sguardo sul sogno della bambina, poi diventato realtà, di diventare una chef, per un messaggio sull’importanza di pianificare i propri progetti di vita con attenzione e lungimiranza nelle scelte quotidiane, guardando anche alle opportunità offerte da prodotti di investimento per aiutare a costruire un capitale nel tempo. Con la nuova campagna, Axa Italia ribadisce il proprio impegno al fianco delle persone nella pianificazione del proprio futuro, grazie a un’offerta completa, personalizzata e innovativa di soluzioni di investimento, risparmio e previdenza disponibile presso tutte le agenzie Axa Assicurazioni e la rete di filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. 

Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di Axa Italia: “Siamo orgogliosi di tornare in comunicazione con ‘Il futuro inizia dai nostri sogni’, condividendo un messaggio semplice ma allo stesso tempo profondo sull’importanza di pianificare con lungimiranza e attenzione i propri progetti di vita, con l’impegno, come Axa, ad essere al fianco delle persone in questo percorso, grazie a un’offerta completa e innovativa, e al valore della consulenza delle reti distributive. Lo facciamo aggiungendo allo spot delle precedenti wave un soggetto inedito che, mettendo a fuoco il sogno della protagonista di diventare chef, apre una finestra sulle prospettive offerte dalle soluzioni di investimento nel contribuire alla costruzione di un capitale che possa aiutare a dare forma ai propri sogni futuri”. 

Axa, on air la campagna “Il futuro inizia dai nostri sogni”
Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di Axa Italia
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