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domenica 8 novembre 2026

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Mps, via libera della Consob all’offerta di Intesa: partenza il 24 novembre

Mps, via libera della Consob all’offerta di Intesa: partenza il 24 novembre
(Foto archivio LaPresse)
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Salvo proroghe, il periodo di adesione terminerà il 22 gennaio 2027

Intesa Sanpaolo rende noto che oggi la Consob ha approvato il documento di offerta e il prospetto relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio per Monte dei Paschi di Siena. Il periodo di adesione, si legge nel comunicato diramato dall’istituto bancario, concordato con la Borsa Italiana “previa pubblicazione del documento di offerta, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 24 novembre 2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 22 gennaio 2027 (estremi inclusi), salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 22 gennaio 2027 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Opas, ferma restando l’eventuale riapertura dei termini”. 

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