La sfida del vino a oltre 1200 metri: nella Sila uno dei vigneti più alti d'Europa

(LaPresse) A Cava di Melis, nel comune di Longobucco, in provincia di Cosenza, un ambizioso progetto vitivinicolo nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Tra suoli granitici, varietà internazionali e cambiamenti climatici, la famiglia Madeo, affiancata dall’enologo Vincenzo Mercurio, esplora nuove possibilità per il vino calabrese. La viticoltura calabrese conquista nuove altezze ed è sempre di più la più alta d’Europa. A 1.280 metri sul livello del mare, nella suggestiva località di Cava di Melis, la famiglia Madeo ha realizzato un vigneto che sfida le condizioni climatiche della montagna, aprendo prospettive interessanti per la produzione enologica regionale. A seguire il progetto è l’enologo campano Vincenzo Mercurio, che evidenzia come il cambiamento climatico stia modificando la geografia della viticoltura.

“Il clima cambia e cambiano le sfide della viticoltura. Siamo qui, nel Parco Nazionale della Sila, a 1.280 metri, in una vigna forse inimmaginabile qualche tempo fa. Una viticoltura che sale pian piano fino a sfidare le altitudini più elevate, probabilmente tra le vigne più alte d’Europa”, spiega Mercurio che ha parlato anche delle caratteristiche che avrà questo vino: “Un terreno – ha aggiunto – che potrà donare grande sapidità e verticalità ai vini. Ce li immaginiamo freschi, sapidi, verticali e di grande intensità aromatica”.

“È un posto incantevole, bellissimo, che si affaccia sul lago Cecita. Qui abbiamo sognato, desiderato e realizzato questo vigneto, con l’intenzione di creare nuovi vini d’alta quota davvero interessanti”, ha detto anche Stefania Fiore, della famiglia Madeo.