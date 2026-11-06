Sardegna, l'Autorità portuale punta sull'intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale entra nell’Autorità Portuale della Sardegna. ”Viviamo in un periodo dove c’è un’accelerazione nei processi decisionali, quindi abbiamo ritenuto che anche l’Autorità Portuale debba rispondere a questa esigenza perché la burocrazia sta diventando sempre più un peso e sta rendendo difficile la gestione di molti progetti importanti. Abbiamo quindi introdotto l’Intelligenza Artificiale nel nostro sistema per aiutare i nostri decisori a prendere decisioni più rapide e ad arricchire le proprie competenze mantenendo sempre il controllo umano”. Lo ha detto Alessandro Becce, segretario generale dell’Autorità Portuale della Sardegna, a LaPresse in occasione della presentazione del 13° Rapporto Annuale Italian Maritime Economy di SRM, il centro studi di Intesa San Paolo, a Cagliari. L’Autorità della Sardegna è fra le primissime in Italia a scegliere questa strada.