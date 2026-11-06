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sabato 7 novembre 2026

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Sardegna, l'Autorità portuale punta sull'intelligenza artificiale

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L’intelligenza artificiale entra nell’Autorità Portuale della Sardegna. ”Viviamo in un periodo dove c’è un’accelerazione nei processi decisionali, quindi abbiamo ritenuto che anche l’Autorità Portuale debba rispondere a questa esigenza perché la burocrazia sta diventando sempre più un peso e sta rendendo difficile la gestione di molti progetti importanti. Abbiamo quindi introdotto l’Intelligenza Artificiale nel nostro sistema per aiutare i nostri decisori a prendere decisioni più rapide e ad arricchire le proprie competenze mantenendo sempre il controllo umano”. Lo ha detto Alessandro Becce, segretario generale dell’Autorità Portuale della Sardegna, a LaPresse in occasione della presentazione del 13° Rapporto Annuale Italian Maritime Economy di SRM, il centro studi di Intesa San Paolo, a Cagliari. L’Autorità della Sardegna è fra le primissime in Italia a scegliere questa strada.