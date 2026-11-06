Sardegna, Blue economy: nasce Propeller Club of Sardinia

Nasce a Cagliari il Propeller Club Port of Sardinia, nuova realtà associativa che punta a rafforzare le relazioni tra gli operatori dello shipping, della portualità e della logistica e a valorizzare il cluster marittimo dell’Isola. Alla costituzione hanno partecipato Umberto Masucci, presidente di The International Propeller Clubs Italia, Alessandro Becce, segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna e Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera. Il club è il 27esimo dell’associazione nazionale, che riunisce oltre 1.600 soci tra professionisti e imprenditori del settore marittimo, portuale e logistico. Parte con una quindicina di soci fondatori, ma le adesioni resteranno aperte fino alla fine dell’anno.

“È un momento molto importante per la portualità e lo shipping sardo. Il Propeller rappresenta una testimonianza positiva di un cluster che vuole contribuire anche in Sardegna allo sviluppo della cultura del mare”, ha dichiarato Masucci. Valeria Mangiarotti, marketing manager dell’Autorità portuale e prima firmataria dell’iniziativa, ha sottolineato che la nascita del club rappresenta “un importante passo verso il riconoscimento del valore del cluster marittimo sardo”. L’associazione si propone come spazio di confronto e collaborazione tra le diverse componenti della filiera, promuovendo lo scambio di esperienze e l’aggiornamento professionale. Il nuovo club sarà inserito nel Libro Soci Propeller, che verrà presentato il primo dicembre a Roma in occasione del tradizionale scambio degli auguri natalizi.