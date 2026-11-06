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venerdì 6 novembre 2026

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Borsa, profondo rosso in Asia: -6% dopo la chiusura negativa di Wall Street. Piazza Affari in netto calo

Borsa, profondo rosso in Asia: -6% dopo la chiusura negativa di Wall Street. Piazza Affari in netto calo
Gli schermi all’interno della sede dell’indice Nikkei di Tokyo. (The Yomiuri Shimbun via AP Images)
Redazione
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La vittoria dei Democratici nel voto di midterm fa temere una regolamentazione più severa per le imprese che si occupano di AI e data center

Brusco risveglio per le Borse europee. Piazza Affari apre in netto calo, con il Ftse Mib in ribasso dell’1,56%, a 49.716 punti. Male anche Londra (-1,52%), il Dax tedesco (-1,49%), il Cac 40 francese (-1,28%) e l’Ibex spagnolo (-0,66%). La debolezza dei mercati del Vecchio Continente segue la chiusura in profondo rosso della Borsa di Tokyo, che ha terminato la sessione cedendo il 5,96% a 57.434 punti. La perdita va seguito alla debacle a Wall Street dei titoli tech: nella tarda serata italiana, infatti, il Nasdaq ha registrato un -5,52% in scia ai forti ribassi delle aziende produttrici di chip per l’AI. La più nota, Nvidia, ha perso addirittura il 9,26%. Negativi anche l’indice Dow Jones (-3,44% a fine scambi) e l’S&P500 (-4,3%).

A pesare sugli indici statunitensi è il risultato delle elezioni di midterm: si teme che la vittoria dei Democratici possa portare a una regolamentazione più stretta del settore dell’AI e dei data center.

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