Borsa, profondo rosso in Asia: -6% dopo la chiusura negativa di Wall Street. Piazza Affari in netto calo

Brusco risveglio per le Borse europee. Piazza Affari apre in netto calo, con il Ftse Mib in ribasso dell’1,56%, a 49.716 punti. Male anche Londra (-1,52%), il Dax tedesco (-1,49%), il Cac 40 francese (-1,28%) e l’Ibex spagnolo (-0,66%). La debolezza dei mercati del Vecchio Continente segue la chiusura in profondo rosso della Borsa di Tokyo, che ha terminato la sessione cedendo il 5,96% a 57.434 punti. La perdita va seguito alla debacle a Wall Street dei titoli tech: nella tarda serata italiana, infatti, il Nasdaq ha registrato un -5,52% in scia ai forti ribassi delle aziende produttrici di chip per l’AI. La più nota, Nvidia, ha perso addirittura il 9,26%. Negativi anche l’indice Dow Jones (-3,44% a fine scambi) e l’S&P500 (-4,3%).

A pesare sugli indici statunitensi è il risultato delle elezioni di midterm: si teme che la vittoria dei Democratici possa portare a una regolamentazione più stretta del settore dell’AI e dei data center.