Bce, due candidati per il dopo Lagarde: Hernandez de Cos e Knot

Lo spagnolo Pablo Hernández de Cos e l’olandese Klaas Knot sono i due candidati per il dopo Lagarde alla Banca centrale europea. A comunicarlo è stato il presidente dell’Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis: “Il 29 ottobre, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha comunicato al presidente del Consiglio europeo che si dimetterà dal suo incarico entro il 7 febbraio 2027. Ho pertanto avviato la procedura per la nomina di un successore alla presidenza della Bce e ho chiesto agli Stati membri di far pervenire le candidature entro oggi, 6 novembre. Entro il termine stabilito, ho ricevuto due candidature: Pablo Hernández de Cos (Spagna) Klaas Knot (Paesi Bassi)”. Pierrakakis riferisce che “in occasione della prossima riunione, il 9 novembre, l’Eurogruppo farà il punto su tali candidature”.

Hernandez de Cos è l’attuale direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali (Bri). È stato governatore della Banca di Spagna dal 2018 al 2024 e, in tale veste, membro del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della Bce. Ha inoltre presieduto il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Comitato tecnico consultivo del Comitato europeo per il rischio sistemico. Klaas Knot, 59 anni, ha guidato la Banca centrale olandese dal 2011 al 2025.