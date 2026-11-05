Pensioni, Bombardieri: “Rivalutiamole, basta fare cassa sui chi ha lavorato per tutta la vita”

“I politici non hanno compreso che se non adeguiamo le pensioni, c’è anche un problema che riguarda l’economia del Paese. Se cambiano i consumi con più pannoloni e meno pannolini, significa che non abbiamo capito niente”. L’appello diretto al governo arriva dal segretario della Uil-Pensionati Carmelo Barbagallo a margine di un convegno a Roma dal titolo: “Abbassare le tasse sui pensionati: una questione di giustizia”. “Dobbiamo rimetterci a sedere – avverte Barbagallo – e vedere cosa fare per l’adeguamento delle pensioni, che non sono un regalo, ma sono un impegno per recuperare quello che si è perso”. “In questi anni il governo Meloni ha potuto vivere di rendita sui 200 miliardi del PNRR – denuncia il vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato e responsabile economico della segreteria nazionale del PD, Antonio Misiani – ma il piano è finito. Il governo non ha la più pallida idea di come far ripartire gli investimenti pubblici e privati, di come mettere l’economia su un nuovo sentiero di crescita. Questo è il punto chiave, perché se l’Italia non torna a crescere, anche i parametri di finanza pubblica sono destinati a peggiorare ed è un gatto che si morde la coda. Per scongiurare questa pessima eredità del governo di destra – aggiunge – bisogna mettere in campo una nuova strategia per la crescita, per fare ripartire il paese, per migliorare attraverso il denominatore i conti pubblici e per rimettere ordine al sistema fiscale, perché oggi in Italia il sistema fiscale non è soltanto fortemente iniquo, ma è anche un sistema nemico della crescita”. Al convegno era presente anche il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri che ha concluso l’incontro: “Il quadro economico di questo paese – ha detto il segretario – non può pesare sui pensionati. Intanto bisogna affrontare la questione della rivalutazione perchè sono diritti acquisiti e non possono essere esercitati a seconda delle condizioni economiche del paese. Ma bisogna anche trovare un sistema che sia in grado di garantire loro una maggiore assistenza. Bisogna trovare un sistema che sia più equo. Come sindacato – ha prosegue Bombardieri – facciamo una serie di proposte che riguardano ovviamente la rivalutazione, la quattordicesima e la questione fiscale, una campagna che noi stiamo facendo su tutti i territori regionali perchè spesso la progressività, che per noi è un principio riconosciuto dalla Costituzione, diventa invece una variabile indipendente. In questa campagna – conclude Bombardieri – noi chiediamo interventi in manovra finanziaria”.