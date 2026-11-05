Manovra 2027, sindacati convocati a Palazzo Chigi per un confronto

I sindacati sono stati convocati dal governo, il 13 novembre a Palazzo Chigi. per un incontro con una delegazione dell’esecutivo sul disegno della Manovra 2027. L’invito, si legge nella convocazione, è indirizzato a 11 sigle: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa e Cse.

Sindacati in piazza per la Manovra

La chiamata è arrivata mentre il malumore per le scelte fatte dall’esecutivo porta i sindacati a scendere in piazza (in ordine sparso gli appuntamenti annunciati finora). Le sigle della scuola hanno lanciato la mobilitazione per “cancellare le disposizioni che prevedono, in legge di Bilancio, il taglio degli organici del personale docente e Ata“. Sono circa 7mila i posti che verranno tagliati, che si aggiungono a quelli dell’anno scorso. Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Anief saranno in piazza a Roma per un sit-in l’11 novembre.

Non c’è per ora l’adesione della Flc Cgil, che ha già chiamato alla mobilitazione per il 20 novembre, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil “Abbiamo scelto il 20 novembre – spiega Maurizio Landini – perché quel giorno gli studenti sono in piazza. Non vogliamo mettere il cappello a nessuno ma vogliamo essere lì con loro”.

La Cisl ha annunciato invece una manifestazione nazionale per il 12 dicembre, ultima tappa di una mobilitazione che partirà da Genova sabato 7 novembre a Genova con lo slogan ‘Il Patto che unisce. La volontà della Cisl è quella di “migliorare” la manovra. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo’.

Tra gli scontenti della manovra anche i costruttori dell’Ance. Per il presidente Antonio Ciucci “ci troviamo a fine Pnrr con tante sfide da affrontare e con una legge di bilancio che per ora non ci soddisfa: zero risorse per il caro materiali e l’ultima rata dei crediti Superbonus spalmata su 10 anni”. “Non è il modo di sostenere le imprese – fa notare – speriamo che nell’interlocuzione con il governo si possano correggere questi aspetti”.

Guido Bertolaso tuona: “Riduzione di investimenti per la sanità”

E il governo incontra anche l’opposizione delle Regioni, comeprese quelle governate dal centrodestra. L’assessore lombardo Guido Bertolaso è tornato a tuonare contro lo stanziamento, al di sotto delle attese, per la sanità. Con la manovra, come Lombardia, “abbiamo di fatto una contrazione di quelli che sono i finanziamenti. Quest’anno, in aggiunta a quello che era il budget di Regione, il governo Meloni aveva garantito oltre un miliardo per la Regione. Sulla base delle proiezioni per l’anno prossimo l’aumento non sarà più di 1 miliardo ma sarà di quasi mezzo miliardo. Quindi c’è una riduzione di investimenti”.

“Noi – spiega – stiamo cercando di riorganizzarci per poter eventualmente gestire una situazione del genere. Speriamo che comunque durante la discussione in Parlamento si cambi rotta”, ha affermato. E non manca una stoccata all’indirizzo della Lega: “Leggo che qualcuno ha chiesto quattro miliardi per una questione relativa alle pensioni a 64 anni. Credo che a 64 anni non ci voglia più andare nessuno in pensione, si è allungata la vita, si può lavorare. Io sono uno degli esempi. Quei quattro miliardi se fossero destinati alla sanità credo che sarebbero un gesto apprezzato da tutti i cittadini”.