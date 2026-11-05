Ita, c’è l’accordo con i sindacati: uscite volontarie dei lavoratori

Tra Ita Airways e i sindacati è stato raggiunto un accordo per le uscite volontarie dei lavoratori. A comunicarlo è la stessa compagnia, che ha sottoscritto un’intesa con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali nell’ambito della procedura avviata ai sensi della legge 223/1991. Il percorso riguarderà esclusivamente i dipendenti che manifesteranno formalmente la propria non opposizione, confermando così la natura volontaria delle uscite.

Naspi fino a 24 mesi e integrazione fino all’80% dello stipendio

Per i lavoratori che aderiranno sono previste le misure di sostegno al reddito stabilite dalla normativa vigente, con accesso alla Naspi fino a 24 mesi e all’integrazione del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (Fsta), fino all’80% della retribuzione media di riferimento. A questi strumenti si aggiungerà un incentivo aziendale, differenziato in base alle tempistiche di uscita e corrisposto in un’unica soluzione. La misura consentirà di portare complessivamente il trattamento economico fino al 90-92% della retribuzione di riferimento per il periodo di fruizione della Naspi. Saranno inoltre mantenute le agevolazioni di viaggio con Ita Airways, secondo quanto previsto dall’accordo.

L’integrazione nel Gruppo Lufthansa e la trasformazione della compagnia

L’intesa si inserisce nel percorso di trasformazione e sviluppo della compagnia, legato all’evoluzione del modello organizzativo, all’aggiornamento delle competenze e alla progressiva integrazione di Ita Airways nel Gruppo Lufthansa.

L’amministratore delegato di Ita Airways Joerg Eberhart (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

“L’accordo raggiunto è un risultato importante che ci permette di accompagnare con responsabilità una nuova fase nel percorso di trasformazione e sviluppo di Ita Airways”, ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart. Il manager ha sottolineato che la priorità è stata quella di affrontare l’evoluzione della compagnia prestando attenzione ai lavoratori e individuando soluzioni basate sulla volontarietà e su adeguate misure di tutela. Eberhart ha infine ringraziato le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali per il confronto “serio e costruttivo” che ha permesso di raggiungere l’intesa. Ita Airways prosegue così nel proprio percorso di trasformazione, con l’obiettivo di conciliare l’evoluzione dell’organizzazione con l’attenzione alle persone e la creazione delle condizioni per uno sviluppo sostenibile e competitivo.