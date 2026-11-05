Intesa Sp, Fondazione Valore e Terzjus alleate con imprese: in 10 anni di legge antispreco recuperati beni per 10,3 mld

Con la legge antispreco oltre 10,3 miliardi di euro di valore economico sono stati generati grazie al recupero e alla redistribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche. A dieci anni dall’approvazione della Legge 166/2016 contro lo spreco alimentare e farmaceutico è questo il principale risultato dell’ alleanza circolare fra terzo settore, aziende e istituzioni, con nuove opportunità per le imprese, emerso dalla ricerca presentata nel corso dell’evento ‘Donazione delle eccedenze: un’alleanza circolare con nuove opportunità per le imprese’. Il convegno è stato promosso da Fondazione Valore e Fondazione Terzjus in collaborazione con Intesa Sanpaolo, socio fondatore della Fondazione Valore, e con il sostegno di Fondazione Cariplo, a Milano. L’incontro, che prende le mosse dall’anniversario dei dieci anni della Legge Gadda, che ha semplificato e incentivato la donazione di eccedenze alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, ha presentato anche le prospettive future e opportunità di sviluppo per le donazioni. E fra i dati di grande interesse c’è anche quello sulle donazioni alimentari che crescono del 95% dal 2016.

Durante l’evento, ospitato presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo, si sono incontrati rappresentanti delle istituzioni, del Terzo settore e del mondo imprenditoriale per riflettere sull’impatto della ‘Legge Gadda’ e sulle prospettive future delle politiche antispreco. A illustrare come è nata la legge è stata proprio la promotrice Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati.

Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato come in questi dieci anni la legge antispreco ha dimostrato che “ciò che nasce come eccedenza può diventare una risorsa di grande valore per le persone e le comunità” e come per Intesa, socio fondatore di Fondazione Valore, “questa visione si lega alla scelta di fare dell’impegno sociale una componente etica e strategica del proprio ruolo”. Al convegno è stata anche presentata la nuova piattaforma HUB 166 di Fondazione Valore dedicata alla gestione delle donazioni per gli Ets (Enti del Terzo settore). Gabriele Sepio, Presidente di Fondazione Valore, ha posto l’accento su come “la sfida è trasformare le opportunità offerte dalla normativa in pratiche sempre più diffuse e strutturate all’interno delle imprese”. L’Onorevole Luigi Bobba, Presidente di Fondazione Terzjus, ha indicato come l’obiettivo sia quello di investire “nella formazione, negli strumenti digitali, nelle campagne di informazione sulla legge antispreco e nella collaborazione tra Terzo settore, imprese e istituzioni”. All’evento ha partecipato anche il cantante Stash, Frontman dei The Kolors e voce del video istituzionale realizzato per l’occasione.