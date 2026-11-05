Decreto bollette, slitta ancora il via libera

Il Cdm riunito oggi ha rinviato l’esame alla prossima settimana. Era già slittato nella riunione del 28 ottobre

Slitta ancora il via libera al decreto Bollette. L’esame era già stato rinviato per approfondimenti nella riunione del 28 ottobre. Il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, con all’ordine del giorno anche il decreto bollette con “disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese”, è terminato dopo circa 40 minuti. Il dl bollette slitta alla prossima settimana, si apprende da fonti di governo. Nel corso del Consiglio dei ministri il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha fatto una relazione.

Confimprenditori: “Siamo alla tragicommedia”

Dopo il nuovo rinvio, è arrivato il commento di Confimprenditori: “Slitta ancora il decreto bollette. L’esame del testo era già stato accantonato nella riunione del 28 ottobre e oggi arriva un nuovo rinvio, mentre migliaia di imprese attendono da settimane provvedimenti che non arrivano”, scrive Confimprenditori. “Siamo ormai alla tragicommedia: a pagare il buio profondo del Governo sono le imprese”, dichiara il presidente Stefano Ruvolo. “È vergognoso che non si riescano a trovare i fondi per abbattere costi che le stanno massacrando. Se fossimo su un ring, il Governo dovrebbe già essere tornato a casa per manifesta inferiorità. Qui invece siamo ancora alla conta, con una differenza: il conto lo pagano le imprese”.