Alla Cattolica di Milano torna ‘Elle Active’, forum su lavoro e pari opportunità

Sabato 7 e domenica 8 novembre torna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Elle Active!, il forum di Elle dedicato al lavoro, alla crescita professionale e al ruolo delle donne nella società. Giunto all’undicesima edizione, il progetto invita a confrontarsi su un tema che riguarda persone, organizzazioni e comunità: la fiducia.

‘Fiducia’ è la parola chiave di quest’anno: un sentimento attivo, empatico e costruttivo, legato alla possibilità di cambiare e di evolvere, come individui e come collettività. Il tema sarà affrontato da prospettive diverse: dalla fiducia in sé stesse a quella nella diversità e nel dialogo tra generazioni, fino al rapporto con l’intelligenza artificiale.

Il programma si svilupperà lungo due giornate con oltre 300 relatori e speaker, più di 70 talk e masterclass. Accanto ai talk, tornano le sessioni di Mentoring ‘A Tu per Tu’: 600 incontri personalizzati con coach e mentor delle principali associazioni femminili italiane, per fornire consigli pratici, simulazioni e test attitudinali utili alla crescita professionale delle partecipanti. Sabato mattina, il Forum apre con l’editoriale della Direttrice Manuela Ravasio, i saluti istituzionali della Prof.ssa Raffaella Iafrate, Delegata dal Rettore per le Pari Opportunità e l’intervista al ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Sarà poi presentato l’Osservatorio Elle Active, realizzato con l’Università Cattolica e il Crilda, il Centro di ricerca sul lavoro ‘Carlo Dell’Aringa’. L’Osservatorio mette al centro la fiducia nel mercato del lavoro, il capitale sociale, le differenze di genere e il dialogo tra generazioni. Ne discuteranno il Prof. Claudio Lucifora, direttore del Crilda, insieme a due rappresentanti del mondo aziende, Cristiana Scelza, Presidente di Valore D e Maria Enrica Danese, Direttrice Corporate Communication e Sustainability TIM.

Nel corso delle due giornate, la cui conduzione è affidata alla redazione di Elle insieme a Ilaria D’Amico e Eva Giovannini, la fiducia sarà esplorata anche nel rapporto tra informazione e intelligenza artificiale, nelle istituzioni e nelle relazioni professionali. Tra gli appuntamenti in programma, gli incontri di Elle ‘a tu per tu’ e la partecipazione di Evelina Christillin, Elly Schlein, Concita De Gregorio, Kasia Smutniak, Geppi Cucciari, Annalisa Cuzzocrea, Corrado Formigli, Giulia Maenza, Beatrice Arnera e Margherita Vicario, che omaggerà il pubblico con una performance a chiusura del Forum.

Elle Active! è un progetto di Hearst Italia realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.