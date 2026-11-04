Bollette del gas ancora in rialzo, a ottobre +9,1% per i vulnerabili

Continua la corsa del gas: a ottobre il prezzo per i clienti vulnerabili, secondo quanto comunicato da Arera, è aumentato del 9,1%, che per il Codacons si traduce in un rincaro annuale della bolletta di 163 euro.

L’allarme delle associazioni a difesa dei consumatori

“Si tratta di un record storico. Mai il prezzo del gas, imposte incluse, è stato così alto”, è l’allarme lanciato dall’Unione nazionale Consumatori. Arera spiega che “per il mese di ottobre 2026 le quotazioni all’ingrosso hanno subito un deciso rialzo”, legato come noto alle tensioni geopolitiche internazionali che riguardano in particolar modo lo stretto di Hormuz “pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 88,36 euro/mwh“.

Assoutenti parla di “nuova mazzata per i consumatori italiani”, con il sesto aumento consecutivo che si traduce in “un vero e proprio allarme in vista dei prossimi mesi, quando cioè aumenteranno i consumi di gas da parte delle famiglie. Crediamo che in questa delicata situazione il governo debba intervenire con misure più efficaci e mirate sul fronte della tassazione che pesa sulle bollette degli italiani, riducendo subito l’Iva sul gas e tagliando gli oneri di sistema che pesano in bolletta, allo scopo di calmierare l’effetto Iran sulla spesa per le forniture energetiche delle famiglie”.

Secondo i calcoli Codacons, la bolletta media del gas sale a 1.945 euro annui (con consumi pari a 1.100 metri cubi annui) che, sommata agli 868,6 della luce, porta il conto totale per un utente vulnerabile a 2.813,6 euro. Rispetto a ottobre 2025 le tariffe del gas per i vulnerabili risultano più elevate del +68%, pari ad un aggravio di spesa da +787 euro a utenza su base annua. Numeri che, purtroppo, confermano la stangata sui consumi energetici degli italiani denunciata da Codacons, con i pesanti rincari delle tariffe che si registrano proprio in occasione dell’accensione dei sistemi di riscaldamento nelle case degli italiani.