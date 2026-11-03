Lufthansa, utile netto in crescita del 30% nel terzo trimestre: ricavi record a 12,2 miliardi

Lufthansa Group chiude il terzo trimestre del 2026 con risultati in forte crescita, registrando il miglior trimestre della propria storia in termini di ricavi. Il gruppo aereo tedesco ha realizzato un utile netto di 1,3 miliardi di euro, in aumento di circa il 30% rispetto ai 966 milioni dello stesso periodo del 2025. I ricavi sono cresciuti del 9%, raggiungendo quota 12,2 miliardi di euro, mentre l’utile operativo rettificato (Adjusted EBIT) è salito del 6% a 1,4 miliardi.

Risultati significativi, raggiunti nonostante il forte incremento dei costi del carburante, che nel confronto con lo scorso anno hanno pesato per ulteriori 543 milioni di euro. A sostenere la performance sono stati soprattutto la crescita dei ricavi, la domanda elevata e una rigorosa gestione dei costi.

Lufthansa, ricavi record e domanda in crescita

«Il trimestre appena trascorso è stato il più forte nella storia del gruppo Lufthansa in termini di ricavi. Siamo riusciti ad aumentare l’utile operativo del 6% rispetto all’anno precedente», ha dichiarato l’amministratore delegato Carsten Spohr.

Il manager ha sottolineato come la crescita dei ricavi e la domanda costantemente elevata abbiano consentito al gruppo di compensare più che completamente l’aumento dei costi del carburante, pari a circa mezzo miliardo di euro.

La domanda è rimasta sostenuta in tutti i segmenti di attività. Per le compagnie aeree del gruppo, i ricavi medi per passeggero sono aumentati del 7%, soprattutto grazie alla vendita di biglietti premium e alle rotte verso Asia e Nord America, che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita.

Lufthansa Technik e Cargo, risultati in forte aumento

A registrare performance particolarmente positive sono state anche le divisioni Lufthansa Technik e Lufthansa Cargo.

Lufthansa Technik ha incrementato l’utile operativo rettificato del 54%, portandolo a 200 milioni di euro. Ancora più marcata la crescita di Lufthansa Cargo, che ha più che triplicato il proprio Adjusted EBIT, raggiungendo quota 162 milioni di euro.

Il contributo delle due divisioni rappresenta un elemento importante nei risultati trimestrali del gruppo e assume particolare rilevanza anche in vista della chiusura dell’esercizio.

Previsioni 2026: utile operativo tra 1,7 e 2 miliardi di euro

Guardando ai prossimi mesi, Lufthansa Group prevede per il 2026 un utile operativo rettificato compreso tra 1,7 e 2 miliardi di euro. Il gruppo ha precisato le proprie stime annuali, confermando la fiducia nella possibilità di raggiungere la fascia indicata, in linea con le aspettative del mercato.

Le previsioni tengono conto dell’aumento dei costi del carburante, la cui spesa complessiva stimata per l’intero anno è salita a 9,3 miliardi di euro, anche a causa dell’instabilità geopolitica.

«Considerata la fase avanzata dell’anno e i maggiori costi del carburante, stiamo precisando le nostre previsioni sugli utili, portandole a un intervallo compreso tra 1,7 e 2 miliardi di euro. Siamo fiduciosi di poter raggiungere questa fascia, in linea con le aspettative del mercato», ha spiegato il direttore finanziario Till Streichert.

Il manager ha inoltre evidenziato che il risultato finale dipenderà da diversi fattori: non soltanto dall’andamento dei prezzi del carburante e dalla domanda, ma soprattutto dalla performance di Lufthansa Cargo nel quarto trimestre.

Carburante, Lufthansa punta sulle coperture per il 2026 e 2027

Per contenere l’impatto delle oscillazioni dei prezzi energetici, il gruppo ha ricordato di aver già attivato importanti coperture sul fabbisogno di carburante delle proprie compagnie passeggeri.

In particolare, Lufthansa ha coperto circa l’86% del fabbisogno di carburante previsto per il 2026 e oltre il 60% per il 2027. Una strategia che punta a limitare l’esposizione alle variazioni dei prezzi e a garantire maggiore stabilità nella gestione dei costi.

I risultati del terzo trimestre confermano dunque la solidità dei ricavi del gruppo tedesco, che continua a beneficiare della domanda internazionale e delle performance delle proprie divisioni, pur dovendo fare i conti con un contesto caratterizzato da costi energetici elevati e incertezze geopolitiche.