Lufthansa acquisice il 44,9% di Tap Air Portugal, operazione da oltre 1 miliardo di euro

Lufthansa Group e il governo portoghese hanno firmato un accordo per l’acquisizione da parte del gruppo tedesco di una quota iniziale del 44,9% della compagnia aerea Tap Air Portugal, per un valore di 1,025 miliardi di euro. La firma, si legge in una nota, è avvenuta all’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona e rappresenta un passaggio decisivo nel processo di privatizzazione della compagnia. Il completamento dell’operazione resta subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti, in particolare della Commissione europea.

La partecipazione di Lufthansa potrebbe salire fino al 49,9% attraverso l’eventuale acquisto di azioni inizialmente riservate ai dipendenti. Considerando anche una commissione legata ai tempi di completamento dell’operazione (ticking fee), il prezzo complessivo potrebbe raggiungere 1,2 miliardi di euro. La compagnia di Berlino ha inoltre espresso il proprio sostegno alla prospettiva di una privatizzazione totale di Tap.

Gli obiettivi di Lufthansa

L’operazione punta a rafforzare la presenza del gruppo tedesco nei collegamenti tra Europa e America Latina, in particolare verso Brasile, Africa lusofona e Nord America.

Secondo le stime dell’azienda berlinese, la quota di mercato combinata nel traffico tra Europa e America Latina salirebbe dal 9% a circa il 20%. Lisbona diventerebbe il settimo hub del gruppo, che prevede inoltre di sviluppare i collegamenti con Porto, le Azzorre, Madeira e l’Algarve. “Le nostre reti si completano idealmente e ci aprono nuove opportunità di crescita in Portogallo e soprattutto in Sud America e Brasile”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, sottolineando l’intenzione di “preservare l’identità portoghese” di Tap e sviluppare Lisbona come hub del gruppo.