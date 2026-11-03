Ex Ilva, Gozzi frena sul ritiro della cordata italiana: “Nessuna decisione presa”

Resta ancora aperta la partita per il futuro dell’ex Ilva di Taranto. La cordata italiana interessata all’acquisizione del gruppo siderurgico non ha ancora deciso se proseguire con la propria offerta o ritirarsi. A confermarlo è Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria e presidente di Federacciai, che ha smentito le indiscrezioni di stampa su un possibile passo indietro. Intanto, per venerdì 6 novembre è stato convocato un incontro al ministero del Lavoro sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria per un massimo di 8.622 lavoratori.

Ex Ilva, Gozzi smentisce il ritiro della cordata italiana

«La decisione non è ancora presa. Quando sarà presa, la diremo». Con queste parole Antonio Gozzi ha fatto il punto sulla posizione della cordata di imprese italiane interessata all’ex Ilva di Taranto.

Il vicepresidente di Confindustria e presidente di Federacciai è intervenuto a Roma durante l’evento Da Filiera a Sistema, organizzato nell’ambito di un convegno di Ansaldo Energia. Nel corso del suo intervento ha fatto riferimento alle indiscrezioni pubblicate da diversi quotidiani, secondo cui il gruppo di imprenditori italiani avrebbe intenzione di ritirarsi dalla manifestazione d’interesse per l’acquisizione dell’ex Ilva.

Gozzi ha smentito che sia già stata presa una decisione in tal senso, precisando che la posizione della cordata non è ancora definita e che ogni eventuale scelta sarà comunicata ufficialmente.

“Stiamo discutendo – osserva Gozzi rispondendo poi a una domanda sempre sulla cordata italiana per l’ex Ilva, a margine dell’evento di Ansaldo energia – c’è tempo fino a domenica 8 novembre”. Quanto al coinvolgimento da parte del governo delle società con partecipazione dello Stato per l’area di Taranto – Leonardo, Fs, Fincantieri, e anche Rheinmetall Italia – come è emerso nell’ultimo incontro a Palazzo Chigi, Gozzi ritiene sia “giusto” chiamare “a dare un contributo alle grandi partecipate pubbliche” quando si parla “dei temi della riconversione”.

Ex Ilva, offerte vincolanti entro l’8 novembre

La vicenda entra intanto in una fase decisiva. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti per l’ex Ilva è fissato all’8 novembre. Entro quella data dovranno emergere indicazioni più precise sulle intenzioni dei soggetti interessati al futuro del gruppo siderurgico.

La possibile partecipazione della cordata italiana rappresenta uno degli elementi ancora da chiarire nel percorso che riguarda il futuro industriale dello stabilimento di Taranto e dell’intero gruppo.

Cassa integrazione ex Ilva, incontro al ministero del Lavoro il 6 novembre

Parallelamente alla partita sulla vendita, resta aperto il fronte occupazionale. I sindacati dei metalmeccanici sono stati convocati per venerdì 6 novembre alle ore 10.30 al ministero del Lavoro.

Al centro dell’incontro ci sarà l’esame congiunto della richiesta di cassa integrazione straordinaria (Cigs) per un massimo di 8.622 lavoratori dell’ex Ilva, comunicata dall’azienda lo scorso 17 ottobre. La convocazione è stata confermata da fonti sindacali.

L’appuntamento rappresenta un passaggio importante per il confronto tra azienda e organizzazioni sindacali, mentre restano da definire sia il futuro proprietario del gruppo sia le prospettive occupazionali dei lavoratori coinvolti.