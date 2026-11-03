Eicma, presentata la nuova Harley-Davidson Sprint 440: il modello costerà 5790 euro

È stata presentata oggi nel padiglione Harley-Davidson all’interno di Eicma la nuova Harley-Davidson Sprint 440, leggera e compatta, la Sprint 440 costerà 5790 euro chiavi in mano. La moto combina un profilo snello e una sella ribassata con un vivace motore monocilindrico e tecnologie moderne, pensate per rendere la guida più accessibile e ogni chilometro ancora più divertente.



“È una moto pensata per divertirsi: ‘Riding should be fun‘. È costruita attorno al concetto di gioia, di piacere di guida. – spiega Francesco Vanni Managing Director and Head of Sales EMEA di Harley-Davidson. – Si rivolge a un pubblico molto più ampio: nuovi motociclisti, una generazione più giovane, ma anche chi torna in sella dopo una pausa e desidera una moto più semplice rispetto a modelli più impegnativi”. “La nuova Harley-Davidson Sprint 440 è il nostro invito a mettersi in sella”, ha dichiarato Artie Starrs, Presidente e CEO di Harley-Davidson.

La nuova Harley Davidson Sprint 440



Le colorazioni disponibili comprendono Dark Billiard Gray, VividBlack e Teal Thunder. Tutte presentano una grafica arancione sul serbatoio, caratterizzata da un motivo a scacchi deformato nella parte centrale e dalla scritta Harley-Davidson. “L’inclinazione della forcella, l’altezza delle sospensioni e le dimensioni di ruote e pneumatici contribuiscono a creare un’impostazione cruiser autenticamente Harley-Davidson”, ha spiegato Bjorn Shuster, Head of Design di Harley-Davidson. “Il faro anteriore sospeso, la forma del serbatoio, il parafango posteriore corto e la sella fastback sono elementi familiari del nostro linguaggio stilistico. La cura dei dettagli è quella che ci si aspetta da qualsiasi modello Harley-Davidson. Le finiture lavorate del motore e dei cerchi in alluminio fuso, la forma rastremata del silenziatore e persino il logo Harley al centro del faro sono tutti elementi che sorprendono considerando il prezzo particolarmente accessibile di questo modello”.