Bolletta gas, a ottobre la spesa aumenta del 9,1%

La questione del caro-bollette continua a tenere banco. A ottobre 2026 la bolletta del gas è aumentata del 9,1% rispetto al mese precedente. Lo riporta Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, comunicando il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità.

“La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata soltanto ai clienti nel Servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di ottobre 2026 le quotazioni all’ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell’utente tipo aumenta del 9,1% rispetto al mese precedente. Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) è pari a 88,36 €/MWh”, fa sapere l’Autorità.

Assoutenti: “Nuova mazzata sui consumatori”

Immediata la replica delle associazioni dei consumatori. “Le tariffe del gas per gli utenti vulnerabili registrano il sesto aumento consecutivo, e aggravano la spesa energetica dei soggetti più fragili”, ha spiegato il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. “Si tratta di un vero e proprio allarme in vista dei prossimi mesi, quando cioè aumenteranno i consumi di gas da parte delle famiglie”. “Crediamo che in questa delicata situazione il governo debba intervenire con misure più efficaci e mirate sul fronte della tassazione che pesa sulle bollette degli italiani, riducendo subito l’Iva sul gas e tagliando gli oneri di sistema che pesano in bolletta, allo scopo di calmierare l’effetto Iran sulla spesa per le forniture energetiche delle famiglie”.

Codacons: “La bolletta sale di +163 euro su base annua”

“Le bollette del gas salgono del +9,1% per i vulnerabili rispetto al mese precedente, pari ad una maggiore spesa su base annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, da +163 euro a nucleo rispetto alle tariffe di settembre. La bolletta media del gas sale così a 1.945 euro annui (con consumi pari a 1.100 metri cubi annui) che, sommata agli 868,6 della luce, porta il conto totale per un utente vulnerabile a 2.813,6 euro”, ha affermato il Codacons.

“Rispetto a ottobre 2025 le tariffe del gas per i vulnerabili risultano più elevate del +68%, pari ad un aggravio di spesa da +787 euro a utenza su base annua. Numeri che, purtroppo, confermano la stangata sui consumi energetici degli italiani denunciata da Codacons, con i pesanti rincari delle tariffe che si registrano proprio in occasione dell’accensione dei sistemi di riscaldamento nelle case degli italiani”.

Unc: “Record storico, prezzo più alto di sempre”

“Un record storico. Mai il prezzo del gas, imposte incluse, è stato così alto. Battuto il primato del mese scorso, mentre il prezzo che dopo lo scoppio della guerra in Ucraina aveva dominato la classifica per anni, quello del dicembre 2022, ormai scende sul gradino più basso del podio”, ha affermato Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Nonostante oggi il prezzo della materia prima sia molto più basso di allora, 94,5436 centesimi di euro per metro cubo contro i 124,7659 cent del dicembre 2022, il 24,2% in meno, all’epoca gli sconti del governo Draghi, azzeramento degli oneri di sistema e abbassamento dell’Iva al 5%, andarono in soccorso delle famiglie. Eppure oggi il gas si paga il 16,8% in più di allora, perché il governo Meloni continua, purtroppo, a non fare nulla per aiutare gli italiani a pagare queste bollette astronomiche. Anche nella Legge di Bilancio non c’è nulla per combattere il carovita e ridurre le fatture dell’energia dei clienti domestici”, ha aggiunto l’Unc.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per il nuovo cliente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, il +9,1% significa spendere 163 euro (+162,58 euro) in più su base annua, nell’ipotesi di prezzi costanti per i prossimi 12 mesi. La spesa totale annua (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027) decolla così, per i vulnerabili, a 1.945 (1944,80) euro che, sommati agli 869 euro della luce, determinano una stangata complessiva annua pari a 2.814 euro”.

“Se il prezzo del gas sale oggi del 9,1%, rispetto ai tempi pre-crisi dell’ottobre 2020 è ora superiore del 162,9%, mentre rispetto al vecchio record storico del dicembre 2022, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è superiore del 16,8%.