Al Luiss Hub Milano il libro di Castellani e Quagliariello, “Il Principe e la Repubblica”: dai partiti al Quirinale

Il Milano Luiss Hub ha ospitato la presentazione del libro “Il Principe e la Repubblica” di Lorenzo Castellani e Gaetano Quagliariello, in un confronto tra mondo istituzionale e imprenditoriale aperto dal presidente della Luiss Giorgio Fossa, con il vicepresidente di Confindustria Antonio Gozzi, la direttrice Affari istituzionali di Mediaset Gina Nieri e il presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli. Il libro rilegge la storia repubblicana dal 1943 a oggi e individua nel “Principe” non un leader ma il soggetto politico capace di guidare il Paese nelle crisi, ruolo svolto prima dai partiti e poi passato al Capo dello Stato.