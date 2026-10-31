Manovra 2027, oltre 1,3 mld per le missioni militari all’estero. Rivisto il riparto dei fondi per gli asili nido

Dopo la bollinatura della Ragioneria Generale e la firma dal presidente della Repubblica, il testo della Manovra 2027 è arrivato a Montecitorio per l’avvio dell’iter parlamentare. Sarà pubblicato sul sito della Camera nei prossimi giorni.

Nel documento, all’articolo 95, si legge che, “in relazione all’evoluzione della situazione geopolitica internazionale”, è previsto “il rifinanziamento del fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali nella misura di 520 milioni per l’anno 2027 e di euro 803.579.339 per l’anno 2028″. Si tratta di oltre 1,3 miliardi di euro spalmati in due anni. Nel secondo comma dello stesso articolo si prevedono maggiori oneri per la finanza pubblica per la ratifica della Convenzione sull’istituzione del Global Combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo del caccia di sesta generazione tra Italia, Regno Unito e Giappone. Tali oneri aggiuntivi nell’ambito del programma sono quantificati in 32.338.720 euro per l’anno 2027 e 15.563.360 euro per l’anno 2028.

All’articolo 94 si prevede invece l’istituzione, nello stato di previsione del ministero della Difesa, di un Fondo per l’ammodernamento del parco infrastrutturale dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e interforze con una dotazione di 17 milioni di euro per l’anno 2027 e di 87 milioni di euro per l’anno 2028. L’individuazione delle progettualità da finanziare e la relativa priorità avvengono, si sottolinea, nell’ambito della programmazione infrastrutturale della difesa, tenendo conto del fabbisogno, dello stato di maturità progettuale, dei cronoprogrammi di attuazione e delle disponibilità finanziarie

Con minori nascite viene rivisto il riparto fondi per gli asili nido

All’articolo 121, che si sofferma sugli asili nido, è previsto che sulla base della “progressiva riduzione della popolazione nella fascia di età interessata”, vi è la possibilità di perseguire “l’obiettivo di servizio del 33% per ciascun comune” con un ammontare di risorse “inferiore a quello complessivamente stanziato”, cosa che determina di conseguenza “la disponibilità di risorse eccedenti”. La disposizione, si sottolinea, prevede che tali risorse siano ripartite “sulla base dei criteri determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi”. Il criterio demografico consente di “distribuire le risorse in modo uniforme, in rapporto alla popolazione di riferimento, in coerenza con il criterio previsto per il riparto delle risorse del Fondo per l’equità del livello dei servizi destinate al potenziamento degli asili nido”.

Riduzione di 7mila posti tra docenti e Ata: 252 mln di risparmio dal 2028

Sul fronte scuola, l’articolo 66 della Manovra prevede a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028 un’ulteriore riduzione di 4.925 posti dell’organico dell’autonomia e di 2.049 posti delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Secondo le tabelle allegate, i risparmi sarebbero quantificabili per quanto riguarda la scuola in 83,9 milioni di euro nel 2027 e in 251,7 milioni di euro dal 2028.

Prorogato al 2027 buono scuola da 1.500 euro per paritarie

Parallelamente, prorogato il contributo fino a 1.500 euro per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, la cui misura è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. A tale fine, si specifica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2027.

Lotteria degli scontrini, premi più veloci se sotto la soglia di antiriciclaggio

All’articolo 31 della Manovra 2027 si interviene in materia di lotteria dei corrispettivi (scontrini) per autorizzare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad aprire uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento dei relativi premi. Al comma 2 si prevede inoltre il pagamento dei premi di importo inferiore a quello previsto dall’articolo 49 del d.lgs. 231/2007 (‘decreto Antiriciclaggio), disciplinante le limitazioni per l’uso del contante, senza identificazione del vincitore e con la sola esibizione del titolo.

Oltre 40 mln per lotta alla droga, 20,5 mln per il recupero dei detenuti

Sono oltre 40 i milioni di euro previsti in Manovra nell’ambito di disposizione in favore della lotta alla droga. Nell’articolo 75 si dispone, a partire dal 2027, l’incremento di 15 milioni di euro annui delle risorse “destinate a sostenere l’erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi psicologici e terapeutico-riabilitativi in favore di soggetti dipendenti da sostanze e residenti in regioni diverse da quelle ove sono ubicati i suddetti servizi”. La disposizione, si sottolinea, trova copertura nell’ambito dell’incremento del livello di finanziamento di cui all’articolo 69. Si prevede che la dotazione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga sia incrementata di un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Inoltre è previsto, a partire dal 2027, il rifinanziamento per un importo di 20.563.750 euro annui del fondo per l’attuazione della legge n. 140 del 2026, in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Tornano i carabinieri ausiliari, 600 nel 2027 e 1000 all’anno dal 2028

Infine, dal 2027 tornano i carabinieri ausiliari, con la modifica della Manovra al Codice dell’ordinamento militare, che istituisce “la figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria”. Il piano di reclutamento prevede 600 unità nel 2027 e 1.000 unità annue dal 2028. La ferma del carabiniere ausiliario della riserva volontaria dura un anno, a cui segue la possibile di prolungare di due anni; il corso per gli allievi non supera tre mesi nel primo anno di ferma. Gli ausiliari potranno ricevere le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e agente di polizia giudiziaria. La spesa autorizzata è di 41,78 milioni di euro nel 2027, 82,79 milioni nel 2028, 118,38 milioni nel 2029, 156,509 milioni nel 2030 e 141,442 milioni annui dal 2031. La norma prevede una riserva fino al 10% dei posti nei bandi di reclutamento per diplomati delle scuole militari, orfani assistiti dall’Onaomac e figli di militari deceduti in servizio, e nei concorsi per le carriere iniziali dell’Arma dei carabinieri, per ausiliari in servizio o in congedo con età non superiore a 32 anni che abbiano completato senza demerito almeno 12 mesi di servizio.